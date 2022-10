SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Uma busca por chifres na Floresta Nacional de Shoshone, nos Estados Unidos, quase terminou em tragédia para um grupo de jovens. Isso porque, os estudantes e companheiros da equipe de luta livre do Northwest College, Brayden Lowry, Kendell Cummings, August Harrison e Orrin Jackson foram atacados por um urso pardo.

Ao avistar o animal, o grupo se separou. Pior para Lowry e Cummings, que foram os 'alvos' escolhidos pelo urso. Brayden foi o primeiro dos dois a ser atacado. O jovem foi derrubado no chão e tentou se proteger dos investidas do bicho. Enquanto isso, Kendell gritou por ajuda e tentou dar golpes para ajudar o colega.

"Eu não queria perder meu amigo. Havia um grande urso em cima dele. Eu poderia ter fugido e possivelmente perdido um amigo, mas tive também a opção de libertá-lo e salvá-lo", disse Kendell Cummings.

A ação de Kendell levou o urso a mudar de alvo e partir para cima dele. Em entrevista à "ABC", o jovem relatou os momentos de terror e contou como fez para se defender do animal.

"Ele me jogou no chão e depois me empurrou com a cabeça no chão e contra as árvores. Lá ele me atacou. Eu imediatamente coloquei minhas mãos em sua boca para que ele não pudesse ir para o meu pescoço", afirmou.

Quando o ataque do urso parecia ter terminado, o animal, que havia se distanciado, voltou. Mesmo assim, os dois jovens conseguiram se defender e se livrar das investidas.

Kendell e Brayden, posteriormente, se reencontraram com os outros colegas e chamaram um helicóptero de emergência, que transportou os feridos para um hospital próximo. Somados, os dois tiveram três ossos quebrados e precisaram colocar seis parafusos e 60 grampos. Ambos estão se recuperando, mas não correm riscos de vida.