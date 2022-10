SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Após dois anos sem muito sucesso na Europa, Reinier vive um bom começo de temporada no Girona. Em seis jogos feitos até aqui, o brasileiro soma quase 300 minutos em campo, número próximo dos 339 e 402 alcançados ao longo dos seus dois primeiros ciclos no Velho Continente. A 'mudança drástica de status' do ex-Flamengo virou assunto no jornal AS. O veículo destacou a 'redenção' do atleta.

"Pela primeira vez desde a sua chegada à Europa, Reinier encontrou em Míchel um treinador que acredita e acredita nele desde o primeiro minuto", diz a publicação fazendo referência à identificação do brasileiro com seu atual técnico.

Com Míchel, Reinier disputou todos os jogos em que esteve disponível. Ao todo, foram seis duelos, com o meia-atacante sendo titular em três deles e marcando um gol. Os números do brasileiro em campo só não são maiores porque ele se lesionou e precisou ficar de fora por quatro partidas.

Contratado pelo Real Madrid em 2020, Reinier nunca chegou a jogar pelo time profissional dos Merengues. O brasileiro acumulou alguns jogos no Castilla e, em seguida, foi emprestado ao Borussia Dortmund.

Apesar da expectativa por mais oportunidades na Alemanha, o jogador disputou apenas 39 partidas e marcou um gol, voltando ao Real Madrid depois de duas temporadas emprestado.

Assim como foi com Zidane, Reinier não entrou nos planos de Carlo Ancelotti em seu retorno à capital espanhola. Sendo assim, acabou sendo emprestado ao Girona até o final da atual temporada europeia, em junho de 2023.

No próximo domingo (30), o atleta pode ter sua grande chance de mostrar serviço aos Merengues. Isso porque, enfrentará o Real Madrid defendendo o Girona. O duelo acontece no Santiago Bernabéu, às 12h15 (de Brasília).