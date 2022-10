SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Cruzeiro lançou nesta terça-feira (25) um evento digital com conversas e palestras sobre o clube, que é ambientado no metaverso e inspirado na experiência imersiva dos videogames. O anúncio foi feito pelo sócio majoritário do clube, Ronaldo Nazário, em coletiva de imprensa realizada em São Paulo.

O evento acontece entre 16 e 18 de novembro, é chamado de Cruzeiro Big Blue e reúne variados painéis sobre o clube, de jogos históricos à gestão atual, com a participação de ídolos, jogadores do atual elenco e membros da diretoria. O próprio Ronaldo, o diretor de futebol Paulo André e o técnico Paulo Pezzolano são alguns dos participantes. É como um congresso online composto por 16 mesas de assuntos ligados ao Cruzeiro. Todas são gravadas.

Estes painéis são ambientados no "Planeta Big Blue", um cenário extraterrestre composto por elementos simbólicos do Cruzeiro, como o mascote e os troféus conquistados.

Segundo o clube, a tecnologia usada foi de ponta para tornar a experiência do torcedor imersiva: foram usadas câmeras de Hollywood, a ferramenta de transmissão é a mesma da Fórmula 1 e todo o funcionamento é baseado na mesma engenharia que criou jogos de videogame famosos (Fortnite, Gears of War, entre outros).

"Existe um potencial enorme de crescimento do futebol brasileiro no mundo online, e o Cruzeiro sai na frente", diz Ronaldo. "Vamos desenvolver um novo conceito de se relacionar com estes fãs."

OBJETIVO É TAMBÉM REUNIR DADOS DA TORCIDA

O principal objetivo do evento digital é aproximar o torcedor do clube. "É muito importante a gente ter transparência com o torcedor, mostrar exatamente o que estamos fazendo e como estamos fazendo", diz Ronaldo.

Além disso, há a intenção de alimentar uma base de dados de torcedores do Cruzeiro. Para receber um ingresso gratuito, a pessoa interessada precisa fornecer nome completo, e-mail, telefone, faixa etária e cidade onde mora. É com estes dados que o clube pretende atrair parceiros comerciais.

"Queremos trabalhar todo o ecossistema. Quanto mais a gente conhece o torcedor, melhores são os produtos que podemos oferecer", resume o CEO do Cruzeiro, Gabriel Lima. "Para as marcas se juntarem a nós, precisamos saber quem é o torcedor, o que eles fazem e onde vivem."

COLETIVA EM SÃO PAULO

O evento no metaverso foi anunciado em coletiva de Ronaldo e do CEO do Cruzeiro, Gabriel Lima. Os dois fizeram questão de baixar as expectativas do cruzeirense para 2023, repetindo várias vezes que o clube tem dívidas e dificuldades. Entre os convidados estavam o ídolo celeste Dirceu Lopes e o cantor Samuel Rosa, cruzeirense fanático -ambos participam de painéis do Cruzeiro Big Blue.