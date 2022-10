SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após empatar por 2 a 2 com o Fluminense, o Botafogo se prepara para receber o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira (26), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 19h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

O time alvinegro, em 11º, com 44 pontos, busca repetir o sucesso do primeiro turno, quando venceu o rival de Bragança Paulista por 1 a 0, para manter vivo o sonho de garantir uma vaga na Libertadores de 2023. Segundo projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube tem atualmente 10% de chance de conseguir o acesso.

Oficialmente, o Brasileiro já garante sete vagas para a competição continental -graças ao título do Flamengo na Copa do Brasil-, mas são grandes as chances de que o G7 se torne G8, já que Flamengo, em terceiro lugar na tabela, e Athletico-PR, em sexto, disputam a final desta edição da Libertadores.

Já na Sul-Americana, a vaga do Botafogo é quase certa. Segundo projeções da UFMG, o time alvinegro tem 83,8% de garantir o acesso -perde somente para o América-MG, com 84,5%. As vagas na competição são garantidas para os seis melhores do Brasileiro que não vão para a Libertadores -ou seja, do oitavo ao 13º, atualmente, podendo ir do nono ao 14º.

Para o confronto desta quarta-feira, o técnico Luís Castro poderá contar com Tchê Tchê, que volta de suspensão, enquanto Saravia, Gustavo Sauer e Matheus Nascimaneto voltaram a treinar com o time e podem ficar à disposição.

Por outro lado, Lucas Fernandes, Breno, Kayqye, Lucas Mezenga e Danilo Barbosa devem seguir em recuperação no departamento médico.

Assim, uma possível formação inicial do Botafogo tem: Gatito Fernández; Daniel Borges, (Saravia), Adryelson (Gustavo Sauer), Cuesta e Marçal; Tchê Tchê (Patrick de Paula), Gabriel Pires e Eduardo; Jeffinho (Victor Sá), Júnior Santos e Tiquinho Soares.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, vem de vitória por 4 a 2 sobre o Athletico-PR, e busca manter o bom momento para subir na tabela. Somando 41 pontos, o clube ocupa a 13ª posição.

O técnico Maurício Barbieri tem como desfalques Eric Ramires, Andrés Hurtado, Léo Ortiz, Prazedes, Alerrandro e Jan Hurtado, todos em recuperação física. Em compensação, Lucas Evangelista e Léo Realpe estão de volta após cumprirem suspensão na última rodada.

Uma possível escalação inicial do Red Bull Bragantino tem: Cleiton; Aderlan, Lomónaco (Realpe), Natan e Luan Cândido; Jadsom (Hyoran), Raul e Lucas Evangelista; Artur, Helinho e Popó.

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 19h30 (de Brasília) quarta-feira (260

Árbitro: Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Transmissão: SporTV e Premiere