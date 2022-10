SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quando Messi, Neymar e Mbappé estão inspirados, a chance de o Paris Saint-Germain vencer um jogo aumenta bastante. Foi o que aconteceu nesta terça-feira (25), na quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O trio brilhou, empilhou golaços e comandou a vitória por 7 a 2 contra o Maccabi Haifa, de Israel.

Messi abriu o placar com um chute de três dedos. Em seguida, foi a vez de Mbappé bater no ângulo e ampliar. Neymar, curiosamente, anotou o seu mandando no mesmo canto dos companheiros. O primeiro tempo ainda teve um gol dos israelenses, anotado por Seck, e uma tabela do argentino e do francês que garantiu mais um bonito tento do canhoto, fechando a primeira etapa em 4 a 1.

Na etapa final, o lateral Seck voltou a castigar o PSG na bola aérea, diminuindo o marcador. Mas a noite era mesmo do trio: Mbappé fez mais um golaço e Neymar contou com ajudinha de Goldberg, que fez contra após jogada do brasileiro. Soler fechou o marcador, após receber passe de Messi.

Com a vitória, o PSG se garantiu no mata-mata da Liga dos Campeões. A disputa agora é pela liderança da chave H, já que os franceses têm os mesmos 11 pontos do Benfica ?no momento, o Paris tem quatro gols a mais de saldo.

O PSG tem mais um compromisso pela fase de grupos: visitará a Juventus no dia 2 de novembro, às 16h (de Brasília). Já o Maccabi Haifa recebe o Benfica no mesmo dia e horário.

NEYMAR DEFENDE MBAPPÉ E LEVA CARTÃO

As notícias na imprensa europeia apontam para um rompimento na amizade entre Neymar e Mbappé desde que o francês decidiu seguir em Paris. O camisa 7 teria ganhado superpoderes e reprovado atitudes do camisa 10 brasileiro. Na tarde desta terça-feira, porém, o que se viu foi outra coisa.

A dupla se procurou em campo e comemorou gols lado a lado. O camisa 10 da seleção brasileira até levou um amarelo após o companheiro receber uma falta. Neymar se irritou com uma entrada forte de Seck no tornozelo de Mbappé, discutiu com o jogador adversário e reclamou para a arbitragem. De tanto cobrar o árbitro, levou o cartão. Como estava pendurado, não enfrenta a Juventus.

Tags:

Neymar