PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Pela primeira vez desde a virada da temporada 2018 para 2019, o Internacional manteve seu treinador. Com Mano Menezes incluído no processo e a base do grupo montada ao longo deste ano, o time colorado começará 2023 diferente e troca a reformulação pelas 'contratações pontuais'.

O verbo recorrente mudou no Beira-Rio. Se no princípio de 2022 era 'mudar', agora o mais conjugado é 'manter'. Nos bastidores, o clube não vê necessidade de nova reformulação e seus argumentos para isso estão no bom desempenho com a comissão técnica atual.

Depois de um princípio de temporada ruim, com queda prematura na Copa do Brasil e fora da final do Campeonato Gaúcho, a saída de Alexander Medina encaminhou a chegada de Mano. Com ele, aos poucos, o ambiente foi estabilizado e até jogadores que não vinham recebendo chances passaram a jogar bem.

Mas a realidade ao longo de quase todo ano foi de entradas e saídas. Segundo levantamento do UOL Esporte, desde o fim da temporada passada, mais de 30 atletas deixaram o Inter. No caminho contrário, foram quase 20 contratações.

Para o ano que vem, não chegará nem perto. São poucos jogadores na lista de saídas, entre eles David, nos planos do Fortaleza, Gustavo Maia, que encerra seu contrato e não deve ficar, Weverton, cujo vínculo também se encaminha para o fim, Edenilson, que deve ser vendido, Liziero, que volta para o São Paulo, entre outros. Mas lista não será muito maior que isso.

Ao mesmo tempo, o perfil procurado pela direção, agora, não é para encorpar o elenco, mas sim para reforçar pontualmente de acordo com necessidades. Ou seja, ao invés de trocar 20 nomes do elenco, serão atletas com condições de titularidade para postos específicos ou antevendo negociações.

Os primeiros movimentos estão medidos. O Inter avalia a necessidade de contratar um goleiro mais experiente para a Libertadores, mas ainda não há consenso sobre isso. A avaliação do mercado de atacantes se dá na possibilidade de venda de Alemão, um dos destaques do ano. E a procura por volantes é prioridade com a perspectiva de vender Edenilson e liberar o retorno de Liziero após empréstimo.

Mano Menezes participa ativamente do processo de avaliação de possíveis alvos. Com contrato renovado, os movimentos de mercado passarão pela análise do treinador, algo que também muda o cenário em relação ao que acontecia no passado recente vermelho. Desde a saída de Odair Hellmann que o treinador não estava no clube na virada de uma temporada para outra. Coudet, Ramírez e Medina, que iniciaram 2020, 2021 e 2022 respectivamente, estavam distantes da realidade do grupo e pouco conheciam os jogadores que teriam à disposição, algo que naturalmente dificulta a montagem do grupo.

O Inter volta a campo nesta quarta-feira (26), quando enfrenta o Ceará, pela 34ª rodada do Brasileiro.