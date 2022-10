SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo marcado por polêmica de arbitragem e lei do ex, o time misto do Flamengo venceu o Santos por 3 a 2, nesta terça-feira (25) dentro de um cheio estádio do Maracanã, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro ? oi a despedida da equipe carioca antes da final da Libertadores, que acontece neste fim de semana diante do Athletico-PR.

O resultado coloca a equipe de Dorival Júnior, provisoriamente, na segnda colocação do torneio nacional com 61 pontos ?nesta quarta-feira (26), o Inter pode retomar a vice-liderança caso pontue contra o Ceará. Os paulistas, por outro lado, permaneceram na 12ª posição com 43 pontos.

O lance capital da partida ocorreu já nos acréscimos do primeiro tempo. Após jogada pela direita do ataque do Santos, Camacho acabou derrubado por Matheuzinho dentro da área. O árbitro André Luiz de Freitas Castro (GO) mandou o jogo seguir e, no mesmo lance, Pedro abriu o placar para o Flamengo.

A decisão pela validação do gol revoltou os jogadores da equipe visitante ?que até conseguiu o empate no início do segundo tempo, mas tomou gols de Marinho, ex-jogador santista, e Arrascaeta. Carabajal descontou para o time de Orlando Ribeiro.

Agora, o Flamengo retoma 100% do foco para a final contra o Athletico-PR, neste sábado (29). Por outro lado, o Santos terá mais tempo para descansar: a equipe só volta a atuar na semana que vem (2), contra o Atlético-GO.

FLAMENGO

Diego Alves; Matheuzinho, David Luiz (Léo Pereira), Pablo e Ayrton Lucas; Pulgar, Victor Hugo (João Gomes) e Everton Ribeiro (Arrascaeta); Everton Cebolinha (Matheus França), Marinho e Pedro (Gabigol). Técnico: Dorival Júnior.

SANTOS

João Paulo; Madson; Eduardo Bauermann, Alex e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández (Rwan Seco), Camacho e Ed Carlos (Carlos Sánchez); Ângelo, Jhojan Julio (Carabajal) e Marcos Leonardo. Técnico: Orlando Ribeiro.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: André Luiz Freitas Castro (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

Árbitro de Vídeo (VAR): Adriano Milczvski (PR)

Cartões amarelos: Rodrigo Fernández (SAN); Pulgar, Léo Pereira e Marinho (FLA)

Gols: Pedro (FLA), aos 49/1ºT; Alex (SAN), aos 7', Marinho (FLA), aos 32', e Arrascaeta (FLA), aos 42'/2ºT.