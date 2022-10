SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF anunciou, na madrugada desta quarta-feira (26), que suspendeu os árbitros envolvidos em Flamengo 3 x 2 Santos, jogo do Campeonato Brasileiro ocorrido na terça (25).

Com a decisão, André Luiz Freitas Castro (árbitro de campo) e Adriano Milczvski (VAR) foram colocados no "Programa de Assistência ao Desempenho do Árbitro (PADA)" da entidade ?uma espécie de "geladeira".

A medida acontece após a polêmica envolvendo um pênalti não marcado para o time paulista ainda no 1° tempo do duelo, que aconteceu no Maracanã.

Na jogada em questão, Camacho acabou derrubado por Matheuzinho dentro da grande área. André Luiz Freitas Castro, árbitro de campo, mandou a partida seguir.

O lance seguiu em contra-ataque para o Flamengo, e o próprio Matheuzinho acabou dando a assistência para o gol de Pedro, que inaugurou o marcador.

O gol irritou os jogadores do Santos, que cercaram o árbitro para pedir o pênalti no meio-campista. Apesar dos protestos, o VAR, comandado Adriano Milczvski, corroborou a decisão do juiz de campo.

"Óbvio que foi pênalti. O Matheuzinho me derrubou. Eu ao menos chutaria para o gol. Todo jogo contra o Santos é isso. É f...", se revoltou Camacho na saída para o intervalo.

Leia a nota da CBF:

"A Comissão de Arbitragem da CBF informa que o árbitro Andre Luiz de Freitas Castro e o VAR Adriano Milczvski foram incluídos no Programa de Assistência ao Desempenho do Árbitro (PADA). A decisão foi tomada após análise da atuação de ambos durante a partida entre Flamengo e Santos, pelo Brasileirão Assaí 2022."