RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo embarcou para a final da Copa Libertadores, na manhã desta quarta-feira (26), sob grande festa da torcida e gritos de "vamos ser tri, Mengo". Através do "AeroFla", muitos rubro-negros deram a última saudação ao elenco, que enfrenta o Athletico-PR no sábado (29), no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador.

Os torcedores se concentraram no BRT Fundão e, posteriormente, foram para o Terminal de Cargas do Aeroporto do Galeão. O evento contou com bandeiras, bateria, fogos e fumaça.

Havia até mesmo quem tenha comparecido ao Maracanã na noite de terça (25), na vitória por 3 a 2 contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, e fosse ao aeroporto após poucas horas de sono.

Assim como em edições anteriores do "AeroFla", alguns conseguiram subir nos ônibus que levavam a delegação. Desta vez, porém, não houve tumultos maiores.

Mesmo após os veículos entrarem no estacionamento do Galeão, muitos torcedores permaneceram na área de acesso aos portões cantando músicas de arquibancada.

O policiamento no local esteve reforçado desde o início da manhã, contando, inclusive, com integrante do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) e Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom).

Os presentes começaram a dispersar já próximo das 10h, horário previsto para o avião com o Flamengo decolar

AEROFLA EMPOLGA DINAMARQUESES NO BRASIL

A festa que a torcida fez no "AeroFla" de 2019 e 2021 chamou a atenção e ultrapassou fronteiras. Prova disso é que os dinamarqueses Peter Arnholdt, Dennis Christensen e Morten Marquardsen quiseram acompanhar de perto o embarque da delegação rubro-negra para a final da Libertadores, que aconteceu nesta manhã. A equipe de Dorival Júnior enfrenta o Athletico-PR no sábado, em Guayaquil, no Equador.

Casado com uma brasileira, Peter mora no país desde 2013, o que explica o bom português. Eles estão hospedados em Copacabana e também estiveram no Maracanã ontem, em meio a uma maratona de futebol.

"Acordarmos 5h30 para vir. Tem um grupo que faz tour voltado para o futebol. Fomos ao Santos x Corinthians no sábado e ao Fluminense x Botafogo no domingo. Segunda foi de descanso (risos). Ontem fomos à Gavea e ao jogo", disse Peter.

"Tínhamos visto vários vídeos [do AeroFla] e nos impressionou. Bem legal a festa que a torcida faz para dar essa última força ao time, e viemos ver", completou.

Apaixonado pelo futebol brasileiro, Peter tem uma página no Facebook que trata o assunto, e também relata o esporte no país natal.

"[Na Dinamarca] Muitos não sabem a origem do Rodrygo ou do Vinicius Júnior, por exemplo. Tento falar sobre o futebol brasileiro, sua importância e tudo mais".