SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O experiente meio-campista Vidal chegou ao Flamengo em julho deste ano sozinho, mas dias após sua estreia ?na vitória por 2 a 1 contra o Avaí, pelo Brasileirão? ele pôde reencontrar sua namorada Sonia Isaza.

A colombiana desembarcou no Brasil após um período afastada do jogador de 35 anos, depois que o chileno realizou diversas viagens para rescindir seu contrato com a Inter de Milão e assinar com o Fla, ele agora conta com a companhia da namorada no Rio de Janeiro.

Sonia chamou atenção de alguns seguidores após demonstrar nas redes sociais que não cobra fidelidade de Vidal. No ano passado, uma mulher chamada Nicole Flores postou nas redes sociais uma imagem entrando no quarto de Vidal acompanhada de supostas mensagens trocadas com o meia.

"Linda, deixa ele gozar. Quem te disse que homem só serve para uma mulher? Você está delirando se pensa que seu namorado, noivo ou marido é só seu", respondeu Isaza.

QUEM É A NAMORADA QUE NÃO COBRA FIDELIDADE?

Isaza é fisiculturista e também influenciadora fitness. Aos 33 anos, ela conta com mais de 3,5 milhões de seguidores no Instagram.

Sua carreira como bodybuilder deslanchou após se mudar para Cali, em 2006. Ela já competiu em diversos eventos da categoria e se firmou como um dos grandes nomes do fisiculturismo colombiano. Nas redes sociais, ela sempre registra seus treinos, publicando vídeos fazendo exercícios.

Os primeiros rumores de sua relação com Vidal começaram em 2018, mas o relacionamento foi oficializado no ano seguinte, quando ele atuava pelo Bayern de Munique. Antes, o meio-campista foi casado com a chilena Maria Teresa Matus, com quem teve três filhos.

Em maio, Isaza foi filmada por Vidal vestindo a camisa do Flamengo enquanto dançava funk na beira da piscina. Na ocasião, o interesse do meia por jogar no clube carioca já era conhecido, mas as negociações ainda não era públicas.

Ela faz questão de compartilhar os treinos e seus resultados no Instagram. Além disso, ela vende um livro online com um programa de seis semanas que foca em treinos para aumentar a força da parte inferior do corpo e construir o 'glúteo dos sonhos' ? o preço é de 29,99 dólares (quase R$ 160 na cotação atual).