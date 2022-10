SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS) - Após o reencontro com seu ex-clube, o Borussia Dortmund, nesta terça-feira (25), no empate sem gols com o Manchester City pela Liga dos Campeões, o atacante norueguês Erling Haaland distribuiu presentes para os funcionários, estafe e ex-colegas de time.

Segundo o jornal Bild, da Alemanha, Haaland abriu a carteira e deu dezenas de camisas do Manchester City aos integrantes do Dortmund, como um sinal de agradecimento pela sua passagem no clube alemão.

De acordo com a publicação, Haaland deu uma camisa autografada para cada jogador, membro da comissão técnica e funcionário do Borussia.

O atacante fez questão de voltar ao gramado do Signal Iduna Park, estádio do Dortmund, após o apito final e deu uma volta olímpica para saudar a torcida amarela.

Os presentes de ontem não foram os primeiros de Haaland para ex-colegas de time e funcionários do Dortmund. Quando bateu o martelo da transferência para o City, na última janela de transferências, ele presenteou os membros do clube com relógios de luxo.

Foram 33 relógios da marca Rolex (cerca de 14 mil euros a unidade) para jogadores e comissão técnica, e mais 20 relógios da marca Omega (aproximadamente 5 mil euros a unidade) para os funcionários do clube, segundo o Bild.

No empate por 0 a 0 na Alemanha, Haaland esteve apagado em campo e foi substituído no intervalo pelo técnico do Manchester City, Pep Guardiola. O catalão explicou a substituição após a partida.

"Erling teve um pouco de febre antes da partida. O vi cansado. Esse é o motivo por que o tiramos de campo. O vi cansado, teve uma febre e o terceiro motivo é que tomou uma pancada no pé. Por isso não ficou disponível para o segundo tempo", explicou Pep.