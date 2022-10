SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Barcelona (ESP) entrou em campo para enfrentar o Bayern de Munique (ALE) nesta quarta-feira (26) já eliminado na Liga dos Campeões. A vitória minutos antes da Internazionale (ITA) sobre o Viktoria Plzen (CZE) por 4 a 0 garantiu, com uma rodada de antecedência, que o clube catalão não tem chances de avançar às oitavas de final.

O resultado joga o Barcelona, cinco vezes campeão europeu, em um limbo financeiro.

Com quatro pontos (antes de enfrentar o Bayern), o Barcelona poderia no máximo chegar a dez e empatar com a Inter na segunda posição do Grupo C. Mas o clube italiano levaria vantagem no desempate pelo confronto direto.

A terceira colocação dá aos espanhóis vaga na Liga Europa, o torneio continental de segundo escalão. O mesmo já havia acontecido na temporada passada. Na 2021-2022, o time também ficou em 3º, mas em chave que tinha Bayern de Munique, Benfica (POR) e Dínamo de Kiev (UCR).

Na Liga Europa, caiu nas quartas de final diante do Eintracht Frankfurt (ALE), que seria campeão.

A eliminação traz também um problema financeiro para o Barcelona. A diretoria investiu pesado em contratações apesar de estar com sérios problemas de caixa. A equipe fechou com o atacante Robert Lewandowski, o meia-atacante Raphinha, o zagueiro Jules Koundé, o meia Franck Kessié, o zagueiro Andreas Christensen e os laterais Héctor Bellerín e Marcos Alonso.

A dívida estimada da agremiação é de 1,4 bilhão de euros (R$ 7,6 bilhões). O clube usou receitas futuras para financiar os reforços na esperança de que os resultados em campo gerariam o dinheiro suficiente para cobrir o rombo.

A Champions League é o torneio de clubes mais lucrativo do planeta. Participar da fase de grupos garante o recebimento de pelo menos 15,65 milhões de euros (R$ 84,8 milhões). Apenas se classificar para as oitavas de final garantiria mais 9,6 milhões de euros (R$ 52 milhões).

O campeão vai acumular ganhos de 85 milhões de euros (R$ 460,8 milhões).