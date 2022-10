SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após três rodadas sem vencer e nem marcar, o Atlético-MG recebe o lanterna Juventude no Mineirã, em Belo Horizonte (MG), em busca de uma vitória e aproximação do G4, em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileiro, nesta quinta-feira (27).

A equipe belorizontina é a sétima colocada com 48 pontos, enquanto o time de Caxias do Sul é o último colocado, somando apenas 21 pontos desde o início da competição. Uma vitória da equipe alvinegra rebaixaria matematicamente o clube à Série B de 2023.

O time visitante terá algumas mudanças para a partida em Minas, já que o zagueiro Vitor Mendes, emprestado pelo Atlético-MG, não jogará por motivos contratuais, e Yuri Lima deve ocupar a posição de Rafinha na frente. O técnico Lucas Zanella deve entrar em campo com César; Paulo Henrique, Thalisson, Nogueira e Rodrigo Soares; Élton, Jadson e Yuri Lima; Chico, Capixaba e Isidro Pitta.

O anfitrião Atlético-MG segue sem Hulk, fora por lesão não informada pelo clube até a temporada de 2023. A equipe sofre com problemas no setor ofensivo, e pela primeira vez na competição ficou por três rodadas seguidas sem balançar as redes adversárias. Uma provável escalação do time treinado por Cuca tem: Everson; Guga, Jemerson, Alonso e Dodô; Otávio, Allan, Zaracho e Nacho; Keno e Sasha.

O time alvinegro ainda sonha com a classificação direto à fase de grupos da Libertadores. Para isso, é preciso terminar entre os seis primeiros caso o Flamengo vença a Libertadores, já que o time venceu a Copa do Brasil e já garantiu o acesso.

Após o confronto em BH, o time mineiro viaja à São Paulo onde enfrenta o time o time tricolor na terça (1º). Já o Juventude volta para Caxias, onde receberá o Coritiba na quarta (2).

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: Às 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira (27)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (Fifa/DF)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Transmissão: SporTV e Premiere