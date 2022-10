Cano mostrou mais uma vez porque é o grande nome do Fluminense na atual temporada. O argentino marcou os dois gols da vitória de 2 a 0 do Tricolor sobre o Corinthians, na noite desta quarta-feira (26) na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

VEEEEEEEEEEEEEEENCE O FLUMINEEEEENSEEEEE! COM DOIS GOLS DO ARTILHEIRO GERMÁN CANO, O #TIMEDEGUERREIROS VENCE O JOGO CONTRA O CORINTHIANS! VAAAAMO, TRICOLOR! ???????? pic.twitter.com/Q70UCQiI4z — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 27, 2022

A vitória levou o Tricolor das Laranjeiras à 4ª posição da classificação, com 58 pontos, um a mais do que o Timão, que caiu para a 5ª posição com o revés e viu acabar qualquer chance de continuar lutando pelo título da competição.

Em uma partida muito disputada, o Fluminense abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Yago Felipe desviou a bola, que também bateu no lateral Fagner antes de Cano aparecer livre na área para escorar para o fundo do gol.

O segundo veio aos 24 minutos da etapa final, quando o lateral Calegari foi à linha de fundo e cruzou para a área, onde Cano bateu de primeira, cruzado, para marcar um golaço. Com este gol o argentino se isolou na liderança da artilharia do Brasileiro com 20 tentos, dois a mais do que Pedro Raul, do Goiás.

Na próxima rodada, o Tricolor das Laranjeiras visita o Ceará, na segunda (31), para prosseguir na busca por uma vaga para a próxima edição da Libertadores. Já o Timão volta a entrar em campo no sábado (29) para disputar partida atrasada da 32ª rodada contra o Goiás.

