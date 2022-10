Divulgação - Ex-campeão do UFC Anderson Silva

Parece que a aposentadoria não chegou para Anderson Silva, aos 47 anos, a lenda do MMA vai muito bem no boxe, inclusive, lutará contra Jake Paul no próximo sábado e diz que este não será o ponto final em sua carreira. Depois de ter se afastado dos octógonos do UFC, o veterano seguiu nova carreira no boxe, onde já teve 2 vitórias e ainda pode ser que o Spider volte a competir no Jiu Jitsu.

Próximo desafio de Anderson Silva acontece no próximo sábado contra youtuber Jake Paul

No dia 29 de outubro ocorrerá a luta que já vem chamando atenção ao redor do mundo, o ex-campeão do UFC Anderson Silva, lutará contra o polêmico youtuber Jake Paul no estado do Arizona, Estados Unidos. O youtuber de 25 anos foi vitorioso em todas suas 5 lutas e tem Anderson Silva como maior, desafio, já que seus outros lutadores não eram bons na trocação ou boxeadores de fato.

Jake Paul começou no mundo das lutas de boxe contra o youtuber AnEsonGib e logo em seguida fez sucesso ao derrotar o ex-astro da NBA Nate Robinson. Logo após isto o youtuber enfrentou no boxe, lutadores de MMA consagrados como Ben Askren e o ex-campeão do UFC Tyron Woodley e venceu em todas as disputas, contra Woodley mesmo, foram duas lutas vitoriosas.

FOTO: https://www.profiboxing.cz/images/Profiring2021/Paul-Askren/fight/Paul-Askren-fight19.jpg - Polêmico youtuber Jake Paul no estado do Arizona

Porém algo que estes lutadores têm em comum é que não são grandes strikers, ou seja, sua especialidades não eram a trocação, tanto Askren como Woodley são fortes no wrestling e nunca foram um destaque no UFC pelo seu jogo em pé. Já Anderson Silva é muito diferente neste ponto, o brasileiro é um lutador completo e o boxe é só mais uma das habilidades onde ele prova ser realmente duro na queda.

Isto é fácil de provar, no UFC 101, Anderson Silva em seu ápice enfrentou Forrest Griffin e deu um show de esquivas concatenado jabs certeiro contra o americano que era campeão do UFC e o nocauteando. Por isso, Jake Paul tem um páreo duro pela frente, mesmo sendo 15 anos mais novo, terá que enfrentar toda habilidade de um dos maiores artistas marciais que o mundo do MMA já viu.

Spider já mostrou seu talento contra filho de lenda do boxe

Anderson Silva também fez algumas lutas de boxe importantes nos últimos anos. Primeiramente ele enfrentou o ex-campeão de boxe dos pesos médios, Júlio César chaves Jr., o mexicano mesmo sendo campeão em 2011 e 2012, não foi páreo Anderson na luta que aconteceu em junho de 2021. Em setembro do mesmo ano, ele enfrenta outro ex-campeão, a lenda do UFC Tito Ortiz, o qual venceu por nocaute de maneira espetacular já no 1º round.

FOTO: https://www.bjpenn.com/wp-content/uploads/2021/06/Anderson-Silva-vs-Julio-Cesar-Chavez-Jr-.jpg - Por último, ele enfrentou Bruno Caveira em Abu Dhabi em uma luta que não foi transmitida no Brasil

Por último, ele enfrentou Bruno Caveira em Abu Dhabi em uma luta que não foi transmitida no Brasil em setembro deste ano. A luta teve total dominância de Spider, mas terminou empatada, obedecendo às regras impostas para o evento acontecer. Anderson Silva está se tornando peça principal desta nova leva de atletas veteranos do MMA ingressando em outros esportes.



Treinador avisa que Anderson está com força total



Conforme dito recentemente, Anderson descarta a aposentadoria, porém não sabe até quando vai lutar. O que reforça a ideia de Anderson estar longe da aposentadoria são os comentários recentes do seu treinador de boxe Luiz Dórea. O experiente treinador de boxe com um cartel de 80 vitórias no esporte fala que Anderson é praticamente um peso pesado e se move como um peso leve e ainda tem um alto poder de nocaute.

FOTO: https://pbs.twimg.com/profile_images/1380382680597065729/qAJAAFjr_400x400.jpg - Treinador de boxe Luiz Dórea

A luta que acontecerá no próximo sábado terá o peso combinado de 84,8kg, peso que Anderson Silva bate facilmente já que normalmente pesa entre 90kg e 93kg e segundo Luiz Dórea agora, será a primeira vez que o youtuber será provado por um grande lutador striker. Para quem quiser conferir a luta, o evento ocorrerá às 18h do dia 29 de outubro com transmissão pelo canal Combate.