SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fortaleza venceu o Coritiba por 3 a 1 nesta quinta-feira (27), na Arena Castelão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Juninho Capixaba,, duas vezes, e Romarinho marcaram para o time da casa, enquanto Matheus Cadorini descontou para os visitantes.

Com a vitória, o Fortaleza chegou em sua sexta partida como invicto, somando 48 pontos e indo ao nono lugar, se aproximando da desejada vaga na pré-Libertadores de 2023. O Coritiba, por sua vez, fica em 15º, com 35 pontos.

Os anfitriões não perderam tempo, abrindo o placar ainda no primeiro minuto, quando Juninho Capixaba recebeu cruzamento de Tinga e mandou para o gol -a bola bateu na trave e entrou.

O Fortaleza manteve a postura ofensiva, dando trabalho para a defesa curitibana. Mas aos dez minutos, a partida precisou ser paralisada -o meia Lucas Sasha se sentiu mal, sentou no gramado e precisou ser substituído.

Oito minutos depois, o árbitro paralisou a partida novamente, e Sasha precisou ser retirado do estádio por uma ambulância.

O time da casa ampliou a vantagem na segunda etapa, com gol de Juninho Capixaba aos nove minutos.

O Coritiba investiu no contra-ataque, e diminuiu a diferença aos 14 minutos, com tento de Matheus Cadorini. No entanto, os anfitriões continuaram em bom momento, e arrancaram o terceiro gol com Romarinho, aos 27.

O time paranaense terminou a partida com um a menos, após a expulsão do zagueiro Guillermo de los Santos, aos 41.

Agora, os comandados por Guto Ferreira se preparam para ir até Caxias do Sul (RS) enfrentar o Juventude, na quarta-feira (2), enquanto o Fortaleza vai até São Paulo enfrentar o Palmeiras, no mesmo dia.

FORTALEZA

Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Brítez e Juninho Capixaba; Lucas Sasha (José Welison), Caio Alexandre e Lucas Lima (Hércules); Moisés, Thiago Galhardo (Silvio Romero) e Pedro Rocha (Robson). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

CORITIBA

Gabriel Vasconcelos; Nathan (Natanael), Guillermo, Chancellor e Rafael Santos; Bruno Gomes, Trindade (Juan Díaz), Galarza (Warley) e Boschilia (Régis); Léo Gamalho (Matheus Cadorini) e Alef Manga. Técnico: Guto Ferreira

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: Às 19h (de Brasília) desta quinta-feira (27)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Cartões amarelos: Lucas Lima (FOR); Boschilla (COR)

Cartões vermelhos: Guillermo de los Santos (COR)

Gols: Juninho Capixaba (FOR), aos 2'/1ºT; Juninho Capixaba (FOR), aos 9'/2ºT), Matheus Cadorini (COR), aos 15?, e Romarinho (FOR), aos 28'/2ºT.