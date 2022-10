Internet - Reprodução

A 34ª rodada do Brasileirão acabou na noite desta quinta-feira (27) e foi bem movimentada. Teve o Internacional botando água no chopp do Palmeiras e adiando o título do verdão.

Teve um jovem de 16 anos, o garoto Endrick do Palmeiras, marcando pela primeira vez no profissional. Não satisfeito meteu logo dois! Após a partida o arbitro do jogo, Bráulio da Silva Machado, alterou a súmula e deu o primeiro gol do jogo para o garoto. Endrick é o jogador mais jovem a balançar as redes pelo Verdão, com 16 anos e três meses.

Teve o Fluminense tirando Corinthians do G4 dentro da Neo Química Arena, com dois gols do artilheiro do campeonato, Cano.

Teve pênalti não marcado no Maracanã que gerou um bafafá danado durante a semana.

E, por fim, conhecemos o primeiro rebaixado, chocando um total de zero pessoas, do campeonato, o Juventude.

Confira todos os resultados da rodada.

TERÇA-FEIRA (25)

Flamengo 3 x 2 Santos - Gols Flamengo Arrascaeta, Marinho e Pedro. Gols Santos Carabajal e Alex

Athetico-PR 1 x 3 Palmeiras - Gol Athletico-PR Matheus Felipe. Gols Palmeiras Gustavo Gómez e Endrick (2).

QUARTA-FEIRA (26)

Botafogo 2 x 1 Bragantino - Gols Botafogo Tchê Tchê e Gabriel Pires. Gols Bragantino Luan Cândido

Corinthians 0 x 2 Fluminense - Gols Cano (2)

Internacional 2 x 1 Ceará - Gols Internacional Alan Patrick e Edenílson. Gol Ceará Lima

Goiás 2 x 2 América - Gols Goiás Diego e Vinicius. Gols América-MG Wellington Paulista e Aloísio



QUINTA-FEIRA (27)

São Paulo 2 x 1 Atlético-GO - Gols São Paulo Luan e Calleri. Gol Atlético-GO Baralhas



Fortaleza 3 x 1 Coritiba - Gols Fortaleza Romarinho e Juninho Capixaba (2). Gol Coritiba Matheus Cadorini

Atlético-MG 1 x 0 Juventude - Gol Dodô

Cuiabá 1 x 0 Avaí - Gol Pepê

CLASSIFICAÇÃO

O Palmeiras está a uma vitória de ser campeão e é o líder isolado da competição com 74 pontos. Logo atrás vem o Internacional (64), Flamengo (61) e fechando o G4 o Fluminense (58). A quinta posição é ocupada pelo Corinthians (54)* seguido por Athletico-PR (51), Atlético-MG (51), São Paulo (50), Fortaleza (48), Botafogo (47), América-MG (46), Santos (43), Goiás (42)*, Bragantino (41), Coritiba (35) e Cuiabá (34). Abrindo a zona de rebaixamento o Ceará ocupa a 17ª posição com 34 pontos em seguida vem o Atlético-GO (33), Avaí (28) e fechando a tabela na última posição e rebaixado o Juventude com 21 pontos.

* Possuem um jogo a menos