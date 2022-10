SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Medalhista de ouro nas Olimpíadas do Rio-2016, a judoca Rafaela Silva, 30, deu detalhes sobre o seu método "alternativo" de treinamentos.

Convidada do "Bola da Vez", programa da ESPN, a brasileira admitiu prefere se basear nos estudos das adversárias ao invés de se desgastar fisicamente além do normal.

"Eu cheguei muito nova na seleção tinha 16 anos e via que, no treino, eram 15 andores. Eu fazia cinco e as meninas estavam dobrando. O povo falava: 'a Rafaela não quer treinar'. Sempre tive esse rótulo: de que a Rafaela não treina, não vai chegar...", iniciou ela à atração, que vai ao ar à 1h de sábado (29) para domingo (30) tanto na emissora quanto no Star+.

"Ouvia: 'a irmã dela treina mais que ela. A irmã dela vai chegar e ela vai ficar para trás'. Eu nunca fui de treinar mais do que todo mundo, todos sabem. Eu penso de uma maneira diferente. [Por exemplo]: são 15 lutas, mas para eu ganhar uma competição, eu preciso de cinco. Então, prefiro fazer cinco lutas eficientes, estudando minhas adversárias", prosseguiu a atleta.

Primeira brasileira consagrada campeã mundial de judô (em 2013), Rafaela, que também faturou o torneio em questão em 2022, reforçou que seu estilo de treinamento "eficiente" ganhou fama entre as pessoas ao seu redor.

"Eu estudo bastante. As pessoas até brincam que, quando eu parar minha carreira como competidora, tenho que ir trabalhar na CBJ (Confederação Brasileira de Judô) para ajudar os atletas com as estatísticas e estratégias de competição. Porque se me perguntar, do ligeiro ao peso-pesado, eu conheço todos os atletas de todas as categorias".