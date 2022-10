PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio jogou em ritmo de treino. Nesta sexta-feira (28), chegou a abrir dois de vantagem, mas cedeu empate por 2 a 2 para o Tombense, em Muriaé (MG), pela penúltima rodada da Série B. O resultado foi suficiente para garantir o time mineiro na segunda divisão em 2023.

O time tricolor gaúcho não tinha grandes objetivos em jogo. O acesso já estava confirmado e não havia chance de título ?conquistado antecipadamente pelo Cruzeiro. Restou cumprir tabela. Com dois gols de pênalti, de Elkeson e Gabriel Silva, chegou a abrir margem confortável no jogo. Mas cedeu empate com gols de Jean Lucas e Renatinho.

O começo lento do Tombense prejudicou muito o time. Até os 20 minutos, o time mineiro não tinha atacado nenhuma vez e já estava dois gols atrás, com dois gols sofridos de pênalti. Com muitos erros de passe, a equipe se atrapalhou bastante e só foi acordar quando a distância já era grande. Ainda no primeiro tempo, conseguiu descontar e passou ao menos a frequentar o campo de ataque com regularidade até conseguir empatar.

O Grêmio foi beneficiado por dois pênaltis no início do jogo. Com dois gols de vantagem, porém, o time de Renato Gaúcho relaxou. A partir da tranquilidade que o placar conferia, a defesa passou a dar espaços e o ataque já não criava como antes. O resultado disso foi sofrer um gol ainda na etapa inicial e passar a correr riscos. O ritmo de treino tomou o gramado até os minutos finais e o empate do Tombense aconteceu quase naturalmente.

O time gaúcho chegou aos 62 pontos e manteve a vice-liderança. O Tombense atingiu a pontuação para permanecer na Série B. Agora, a equipe soma 45 pontos na classificação e não pode ser alcançado por quem está no Z4.

O Grêmio encerra sua participação na Série B na próxima quinta-feira (3), em casa contra o Brusque. Já o Tombense termina a competição no domingo (6), contra o Criciúma, em Santa Catarina.

TOMBENSE

Felipe Garcia; Diego Ferreira (Joseph), Ednei, Roger e Manoel; Zé Ricardo (Rodrigo), Guilherme Rend (Igor), Renatinho e Jean Lucas; Ciel (Kéké) e Everton (Matheus Frizzo). Técnico: Bruno Pivetti.

GRÊMIO

Gabriel Grando; Léo Gomes, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa (Nicolas); Villasanti (Lucas Silva), Thiago Santos e Lucas Leiva (Bitello); Emerson (Janderson), Gabriel Silva e Elkeson (Rodrigo Ferreira). Técnico: Renato Gaúcho.

Estádio: Soares de Azevedo, em Muriaé (MG)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

Auxiliares: Rafael Trombeta (PR) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões amarelos: Guilherme Rend, Diego Ferreira e Ednei (TOM); Gabriel Silva, Lucas Leiva e Bruno Alves (GRE)

Gols: Elkeson (GRE), aos 7', Gabriel Silva (GRE), aos 17', e Jean Lucas (TOM), aos 28'/1ºT; Renatinho (TOM), aos 31'/2ºT.