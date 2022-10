SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo sem brilhar, o Manchester City conseguiu mais uma vitória importante no Campeonato Inglês. Fora de casa, a equipe do técnico Pep Guardiola venceu o Leicester por 1 a 0, com um golaço de falta de Kevin De Bruyne no início da segunda etapa.

Com a vitória, o Manchester City assume provisoriamente a liderança do Campeonato Inglês, agora com 29 pontos em 12 jogos. Os comandados de Guardiola ainda podem ser superados pelo Arsenal, que tem 28 pontos e recebe o Nottingham Forest neste domingo (30).

O Leicester, por sua vez, com 11 pontos em 13 jogos, é o 17º colocado. A equipe pode terminar a rodada na zona de rebaixamento em caso de vitória de Leeds, Wolverhampton ou Nottingham Forest - todos com nove pontos.

O City volta a campo pelo Campeonato Inglês no próximo sábado (5/11). Em casa, a equipe encara o Fulham pela 15ª rodada da competição nacional, às 12h (de Brasília). Já o Leicester vai até Liverpool, onde enfrenta o Everton também no próximo sábado, às 14h30 (de Brasília).

Em uma partida bem disputada, mas sem muitas chances claras de cada lado, Kevin De Bruyne chamou a responsabilidade e decidiu o jogo em um lance de muito talento individual.

Sem Haaland, poupado por sentir dores no pé, o Manchester City teve Julián Álvarez no comando do ataque. Muito bem marcado, o argentino não apareceu muito durante a partida e acabou substituído aos 32 minutos do segundo tempo.

Do lado do Leicester, Vardy também não fez um bom jogo. O ídolo da equipe anfitriã acabou substituído aos 26 minutos do segundo tempo. Iheanacho, substituto do atacante inglês melhorou o sistema ofensivo do time da casa, que construiu as melhores chances na parte final do jogo.

Quatro minutos após o gol do City, o Leicester criou a principal chance para empatar a partida. Em jogada ensaiada, Tielemans acertou um belo chute de primeira, após cobrança de escanteio. Ederson se esticou e conseguiu tocar na bola, que ainda explodiu no travessão. O goleiro brasileiro ainda defendeu o rebote.

Seguro, Ederson foi importante na parte final do segundo tempo, quando os donos da casa cresceram no jogo e criaram algumas chances perigosas.