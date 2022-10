SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A três semanas do início da Copa do Mundo no Qatar, o torcedor uruguaio está aflito. No sábado (29), durante a derrota do Valencia para o Barcelona por 1 a 0, o atacante Edinson Cavani deixou o campo lesionado e virou uma preocupação para a seleção uruguaia.

O jogador sentiu dores no tornozelo e deixou a partida aos 17 minutos do primeiro tempo. Nos próximos dias, o jogador uruguaio será submetido a uma série de exames para avaliar a gravidade da lesão.

Lidando com dores desde que chegou ao Valencia, em agosto, Cavani só jogou uma partida completa - ao todo são sete jogos, com quatro gols e uma assistência - sob o comando do treinador Gennaro Gattuso, que chegou a pedir para que o atacante fosse dispensado de dois amistosos do Uruguai para reforçar a preparação do atleta.

Edinson Cavani está na pré-lista de 55 jogadores que podem ser convocados pela seleção uruguaia para a Copa do Mundo. Além do jogador do Valencia, o técnico Diego Alonso incluiu Luis Suárez (Nacional), Darwin Núñez (Liverpool), Martín Satriano (Empoli), Diego Rossi (Fenerbahçe), Maximiliano Gómez (Trabzonspor), Brian Ocampo (Cádiz), Agustín Álvarez Martínez (Sassuolo), Jonathan Rodríguez (América), Nicolás López (Tigres) e Thiago Borbas (River Plate) como opções para o ataque.

O Uruguai estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, diante da Coreia do Sul, pelo Grupo H do torneio. Após o compromisso contra a equipe asiática, o Uruguai encara Portugal e Gana em busca de uma vaga nas oitavas de final da competição.