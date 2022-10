RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) se encontrou com os jogadores do Flamengo na Base Aérea do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro.

Ele ergueu a taça da Libertadores e posou para foto ao lado de alguns jogadores. Entre os titulares, posaram com o presidente o lateral-direito Rodinei, o zagueiro Léo Pereira e o volante Thiago Maia.

Também estavam no encontro o presidente do clube, Rodolfo Landim, o vice-presidente de futebol Marcos Braz, que é vereador pelo PL, além do técnico Doroval Junior e do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL).

O encontro ocorreu dentro do aeroporto, antes da saída dos jogadores.

Bolsonaro foi de helicóptero para o Ninho do Urubu.

Acompanharam o presidente Santos, Diego Alves, Thiago Maia, João Gomes e Pedro.

O autor do gol do título, Gabriel Barbosa, deixou o aeroporto de carro e não tirou foto ao lado do presidente.

Atendendo a um pedido do TRE-RJ, o Flamengo se comprometeu a não realizar uma comemoração oficial pelo título. O objetivo é evitar tumultos no dia do segundo turno.