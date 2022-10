SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense conquistou um bom resultado ao bater o Corinthians por 2 a 0 na Neo Química Arena. O time tricolor somou 58 pontos e foi ao quarto lugar, que garante vaga direta à Libertadores de 2023. Agora, o clube das Laranjeiras vai até o Castelão, em Fortaleza, para enfrentar o Ceará, nesta segunda-feira (31), às 20h (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cada vez mais próximo da vaga direta na Libertadores, o técnico Fernando Diniz afirma que prefere não usar muita matemática para planejar os próximos passos.

"Eu não sou um treinador que faz contas. Penso mais do que o próximo jogo, o próximo treino. Quando conseguimos seguir assim, temos mais chances de ganhar. Aquela semifinal [Copa do Brasil], com várias mudanças, ficamos mais preocupados em ganhar do que fazer aquilo que era necessário para vencer o jogo. Eu não faço esse tipo de conta. Temos boas possibilidades, ficamos mais perto, temos uma partida extremamente difícil contra o Ceará", completou.

No entanto, a partida contra Ceará pode garantir matematicamente o Fluminense na competição internacional. Com a vitória do Flamengo neste edição da Libertadores, neste sábado (29), e nesta edição da Copa do Brasil, o G8 foi confirmado. Se vencer nesta segunda-feira, o clube tricolor carioca chegará aos 61 pontos, e não poderia mais ser alcançado pelo Fortaleza, atual nono colocado -com 48 pontos, o time pode somar, no máximo, 60.

Para a partida, Diniz terá como desafio a lista de desfalques. São seis ausências confirmadas: o zagueiro Felipe Melo cumpre suspensão, enquanto Calegari, Matheus Ferraz, Luan Freitas, Pineira e Marrony estão entregues ao departamento médico.

Dessa forma, uma possível escalação inicial do Fluminense tem: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Nino e Cristiano; André, Matheus Martinelli, Yago Felipe, Ganso e Arias; Cano.

O Ceará, por sua vez, fará seu primeiro jogo sob comando de Juca Antonello, auxiliar permanente efetivado como técnico após a saída de Lucho González, que deixou o time na sexta-feira (28). O time alvinegro ocupa a 17ª posição, com 34 pontos, e luta para permanecer na Série A.

O novo técnico poderá contar com o retorno de Jô, que não jogou a última rodada. Por outro lado, o zagueiro Luiz Otávio cumpre suspensão, enquanto Messias, Mendoza, Lucas Ribeiro, Richard, Rodrigo Lindoso, Jhon Vásquez e Matheus Peixoto seguem no departamento médico.

Assim, uma possível formação inicial do Ceará tem: João Ricardo; Nino Paraíba (Gabriel Lacerda), Marcos Victor, Messias e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Guilherme Castilho (Richardson) e Vina; Lima, Erick e Jô.

Estádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: Às 20h (de Brasília) deste segunda-feira (31)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: SporTV e Premiere