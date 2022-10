GUAYAQUIL, EQUADOR (UOL/FOLHAPRESS) - A comemoração do título da Libertadores pela delegação do Flamengo teve de tudo um pouco e começou ainda no vestiário do estádio Monumental, em Guayaquil (Equador), após a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR com gol de Gabigol. Seu último passo foi uma festa privada no hotel onde estavam hospedados na cidade.

Depois da cerimônia de entregas de medalhas e troféu no campo de jogo, os atletas foram ao delírio no vestiário a começar com a autorização da diretoria para se colocar uma banheira de cerveja no local. Animado, o lateral direito Rodinei não pensou duas vezes, pegou uma das latas e virou o líquido sobre sua cabeça enquanto cantava a música "em dezembro de 81", uma das mais famosas da torcida.

"Já tomei um banho de cerveja [risos]. Agora vou me alimentar, descansar e comemorar [risos]", disse o irreverente jogador quando passava pela zona mista.

Muitos dos atletas também optaram por degustar charutos, uma tradição feita pelo vice de futebol, Marcos Braz, após grandes conquistas e que foi acompanhada pelos boleiros Arrascaeta e Vidal. A dupla, aliás, chamou a atenção passando pela zona mista da imprensa dançando um reggaeton que tocava em alto e bom som do aparelho carregado pelo uruguaio.

"Só quero bailar", disse o volante chileno enquanto passava pelos jornalistas.

O zagueiro Léo Pereira também divertiu os companheiros. A mesa central do vestiário e que estava molhada por segurar latas de cerveja, gelo, entre outros utensílios, serviu para que ele simplesmente mergulhasse de peito e deslizasse sobre ela até cair do outro lado.

Após ingressar no ônibus, a delegação seguiu para um jantar de confraternização no hotel onde estavam hospedados, no centro de Guayaquil. A festa foi privada e reservada apenas para jogadores, comissão técnica, diretoria, funcionários, familiares e amigos dos atletas. Alguns influencers e torcedores tiveram a sorte de ter acesso e registraram o momento em suas redes sociais.

O troféu esteve presente no saguão e foi a grande atração, com muitas fotos sendo tiradas por todos.

"Esse é um troféu maravilhoso e muito lindo. Ano passado fizemos uma viagem horrível para o Rio de Janeiro depois da derrota [vice para o Palmeiras em Montevidéu]. Esse ano será uma viagem maravilhosa. Estar aqui é uma oportunidade única, mas eu não paro para pensar em minha importância. O que está na minha cabeça é disputar competições pelo Flamengo. Enquanto eu tiver essa oportunidade de representar o clube, apenas isso que penso", disse.

Por volta de meia-noite no horário local (2h no horário de Brasília), o Flamengo deixou o hotel e seguiu para o aeroporto onde pegou um voo fretado rumo ao Rio de Janeiro, onde foi recebido pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro. A delegação desembarcou no tribunal de cargas do Galeão e na sequência os jogadores foram embora para suas casas sem maiores contatos com a torcida, seguindo um plano feito pela diretoria em parceria com os órgãos de segurança por conta das eleições que ocorrem neste domingo (30).

TORCIDA FAZ CARNAVAL DE RUA EM PUERTO SANTA ANA

Já pelo lado da torcida que estava em Guayaquil, o clima foi de muita festa em Puerto Santa Ana, região turística da cidade e que virou point dos flamenguistas. Os bares ficaram completamente lotados e a rua que os liga mais parecia um carnaval de rua do Brasil, com muito samba, funk e paquera entre brasileiros e equatorianas.

Os torcedores não tinham hora para acabar com as comemorações e só deixaram o local por forças superiores, já que às 2h30 no horário local a polícia adota uma espécie de "toque de recolher", e manda os bares serem fechados. Os policiais, no entanto, precisaram fazer uma espécie de cordão de isolamento "forçando" a saída dos rubro-negros.