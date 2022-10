SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos maiores nomes do UFC, a lutadora americana Mackenzie Dern fez questão de compartilhar nesta segunda-feira (31) seu período no Rio de Janeiro. A atleta de 29 anos aproveitou para parabenizar o Flamengo pelo título da Copa Libertadores.

"Mengão! Campeão da Libertadores! Uma vez Flamengo, Sempre Flamengo!", escreveu junto com uma foto vestindo a camisa do clube rubro-negro.

No último sábado (29), o Flamengo venceu o Athletico-PR por 1 a 0 e conquistou pela terceira vez o campeonato continental.

Dern tem uma ligação forte com o Brasil por conta de seu casamento com o surfista brasileiro Wesley Santos.

Além disso, Mackenzie já foi a número um do mundo no jiu-jitsu e também foi campeã do mundo representando tanto o Brasil quanto os Estados Unidos.

No UFC, Dern já lutou 10 vezes, acumulando sete vitórias e três derrotas.