SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Gabigol, herói do tri da Libertadores do Flamengo, puxou um grito durante a festa da conquista, no domingo (30), pela permanência do lateral Rodinei ?o defensor de 30 anos tem contrato com o Rubro-Negro até 31 de dezembro deste ano, e já pode assinar um pré-contrato com outra equipe sem custos.

"Fica, Rodilindo", cantou Gabigol, que foi acompanhado por outros jogadores do elenco que estavam no palco.

A comemoração aconteceu na noite de ontem, em uma casa de festas na zona sul do Rio de Janeiro.

Muito criticado durante toda a temporada por parte da torcida, Rodinei foi o titular, e peça importante, nas finais da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. No campeonato nacional bateu o pênalti decisivo que deu o título ao Fla contra o Corinthians, e na Libertadores deu a pré-assistência para Everton Ribeiro cruzar, e Gabigol marcar o gol do título.

Na temporada 2022, o lateral atuou em 42 partidas e deu seis assistências.

O atleta está no Flamengo desde 2016 e conquistou duas Libertadores, um Brasileiro e uma Copa do Brasil.