RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Reforço do Flamengo na janela do meio do ano, o volante Vidal nunca escondeu o desejo de defender o clube. Após a conquista da Libertadores, em vitória sobre o Athletico-PR, em Guayaquil, no Equador, o chileno afirmou que o título "coroa tudo que pensava e sonhava".

O jogador, que estava na Internazionale de Milão, da Itália, afirmou que quer chegar ao topo do pódio mais vezes com a camisa rubro-negra e avaliou que o elenco comandado pelo técnico Dorival Júnior tem condições de levar o Mundial de Clubes, que acontece em fevereiro.

"Este momento coroa tudo que pensava, que sonhava antes de estar aqui. Hoje se cumpre um sonho incrível, de verdade. Com essa gente incrível, com essa camisa que realmente dei o meu sangue. Estou feliz e espero ganhar muitos títulos com a camisa do Flamengo", disse, à ESPN.

"Esse é nosso objetivo, esse é nosso objetivo de verdade. O primeiro era a Libertadores, mas agora vamos nos concentrar da melhor forma para ir e ganhar o Mundial de Clubes. Claro [pode ganhar o Mundial] '!Sí, se puede!' Ainda mais com essa equipe e com esses jogadores que temos aqui!", completou.

Para Vidal, faltou tempo hábil para que o Flamengo conseguisse conquistar, além da Copa do Brasil e da Libertadores, também o Campeonato Brasileiro:

"[O que vai lembrar?] Muitas coisas. Desde que chegaram alguns companheiros e o treinador, a equipe passou a crescer muito, a melhorar. Então, acredito que nos faltou tempo para conquistar os três títulos. A equipe quer muito ganhar e espero seguir vencendo todos. Esse é o nosso objetivo".