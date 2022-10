SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autor de um dos gols da vitória do Arsenal por 3 a 1 sobre o Tottenham, neste sábado

('º),Gabriel Jesus foi muito exaltado pela imprensa inglesa após o clássico do norte de Londres que valeu a liderança do Campeonato Inglês. Xhaka e Thomas Partey completaram para os Gunners, e Harry Kane descontou para os Spurs.

O jornal DailyMail deu a Jesus a nota mais alta da partida (8,5) e encheu o brasileiro de elogios. "Elétrico. Deu ao Arsenal uma nova dimensão no ataque, se tornando uma das contratações do verão (inverno brasileiro)."

Já o The Mirror escreveu na manchete: "Gabriel Jesus prova as credenciais do título do Arsenal em vitória contra o Tottenham". A publicação destacou ainda que os gols do brasileiro são bons "presságios" para os Gunners, que ainda não perderam quando o atacante balança as redes.

Por sua vez, a BBC ressaltou o crescimento do Arsenal do técnico de Mikel Arteta e destacou a importância da chegada de Gabriel Jesus.

"O começo espetacular do Arsenal nessa temporada, aliado a um trabalho inteligente no mercado de transferências, aumentou as esperanças de que eles podem estar saindo de um longo período de transição pós-Arsene Wenger. (...) Jesus provou ser uma contratação soberba", escreveu a publicação.

Com a vitória por 3 a 1 sobre o rival londrino, o Arsenal se isolou na liderança do Campeonato Inglês com 21 pontos. O Manchester City, que ainda joga na rodada, é o vice-líder e pode chegar a 20. O Tottenham estacionou na terceira colocação, com 17 pontos.

Recém-chegado e já protagonista do "novo Arsenal", Gabriel Jesus tem média de uma participação em gol por jogo na Premiere League: em 8 partidas, marcou cinco vezes e deu três assistências.