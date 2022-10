SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paris-Saint Germain recebeu o Nice neste sábado (1º), pela nona rodada do Campeonato Francês, e venceu por 2 a 1. Messi, de falta, fez um golaço para o PSG e Mbappé marcou o outro gol. Laborde, no começo da segunda etapa, fez o gol do Nice. Kylian Mbappé, jovem craque do PSG, foi preservado começou a partida no banco de reservas, entrando apenas aos 13 minutos do segundo tempo.

Com a vitória, o Paris Saint-Germain reassumiu a liderança da competição, com 25 pontos. No total, o PSG venceu oito jogos e empatou apenas um. O Nice, por sua vez, faz um campeonato muito mais modesto e fica estacionado na 13° posição, com oito pontos em nove jogos.

Kylian Mbappé não começou a partida contra o Nice como titular e isso já era esperado pelos jornais franceses. O jovem atacante não treinou com a equipe na última quinta-feira (29) e vem de uma sequência de jogos intensa, inclusive, pela seleção francesa, pela qual jogou 180 minutos nos últimos dois jogos da Liga das Nações.

O técnico da França, Didier Deschamps, inclusive, surpreendeu e, em coletiva de imprensa, fez um pedido direto para Christophe Galtier, técnico do PSG:

"Eu sei que Galtier ainda quer que Mbappé jogue. Mas de vez em quando, você precisa respirar um pouco. Ele não tem que jogar a cada minuto". O meio-campista Marco Verratti e o zagueiro Presnel Kimpembe foram desfalques do PSG e não participaram da partida.

O Paris Saint-Germain, com pouca intensidade, não conseguiu criar chances relevantes de gol na primeira metade do primeiro tempo, com Messi e Neymar pegando na bola muito longe da grande área. Pouco criativo, o meio-campo do PSG sofreu para acionar os craques, que sentiram falta de Mbappé, já que o jovem Ekitike pouco pegou na bola.

Neymar, muito apagado, não pegou muito na bola, já Messi, na base de arrancadas individuais, conseguiu bons lances, mas sofreu com as faltas cometidas. Em uma delas, aos 28 minutos, Messi cobrou com perfeição uma falta na meia-lua e acertou o ângulo do goleiro Schmeichel, que nem se mexeu.

O primeiro tempo foi sem muita intensidade e o PSG só conseguiu acertar dois chutes no gol, ambos de Messi, sendo que um foi justamente a cobrança de falta que resultou em gol. O Nice, aos poucos, deixou de aparecer na parte ofensiva do tempo e sequer incomodou Donnarumma. Ao todo, o Paris Saint-Germain deu apenas cinco chutes nos primeiros 45 minutos.

O PSG voltou muito desconectado para a segunda etapa e, logo aos dois minutos, o Nice conseguiu alçar a bola na área. Laborde dominou, já na pequena área, e finalizou bem para empatar a partida. O Paris Saint-Germain seguiu muito lento e permitiu que o Nice dominasse as ações no começo do segundo tempo e finalizasse mais vezes ao gol de Donnarumma.

Vendo o PSG apático, o técnico Christophe Galtier colocou Mbappé e Nuno Mendes, geralmente titulares, aos 13 minutos. Com a dupla em campo, o Paris Saint-Germain reagiu e começou a criar chances de gol, além de melhorar a solidez defensiva. Ligado no jogo, Mbappé foi muito participativo e se movimentou bastante no ataque com Neymar e Messi.

Aos poucos, o Paris Saint-Germain foi conseguindo ser mais incisivo e presente no ataque e, após uma pressão alta bem executada, Mukiele recuperou a bola já no campo de ataque após boa interceptação de passe, entrou na área e passou para Mbappé, que finalizou muito bem para desempatar a partida para o Paris Saint-Germain.

Mais tranquilo e sem a pressão de desperdiçar pontos em casa, o PSG administrou o jogo nos últimos minutos e promoveu trocas para descanso, com a exceção da saída de Renato Sanches que entrou na segunda etapa, sentiu uma lesão nos poucos minutos que esteve em campo e precisou dar lugar ao compatriota português Danilo Pereira.

francês havia sido justamente no Nice, onde passou uma temporada e terminou o Campeonato Francês na 5° posição, com 20 vitórias nos 38 jogos e 66 pontos, mas sem nenhum título.E agora?

O Paris Saint-Germain vai jogar, na quarta-feira (05), às 16h, pela Liga dos Campeões, contra o Benfica, em Portugal, pela terceira rodada da competição. O PSG, por sinal, está 100% na principal competição europeia.

Assim como o Paris Saint-Germain, o Nice joga no meio da semana, na quinta-feira (06), pela Conference League, às 13h45, contra o Slovácko, na República Tcheca.