SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fortaleza venceu o Goiás por 1 a 0 neste sábado (1º), no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Sasha marcou os gols do visitante. O time cearense já vinha embalado após o triunfo sobre o Flamengo na última rodada, e com a vitória, somou 37 pontos, indo ao momentaneamente nono lugar -zona de classificação para a Sul-Americana. Por outro lado, o Goiás manteve 37 pontos, e foi ao 12º lugar.

A primeira etapa começou com um Fortaleza mais agressivo, mas o Goiás buscou o equilíbrio. O time cearense abriu o placar aos 13 minutos com jogada de Lucas Sasha, que bateu para a rede após a bola sobrar na área. Os visitantes fecharam a retranca, e o clube goiano teve poucas oportunidades de igualar a pontuação.

O segundo tempo seguiu equilibrado, e o time tricolor quase ampliou com gol de Pedro Rocha, mas o tento foi anulado por impedimento. O Goiás arriscou o empate aos 12 minutos, quando Halter cabeceou para o gol, mas a bola morreu na defesa de Fernando Miguel. Os dois times fizeram alterações nas formações, mas a partida seguiu com poucos riscos, selando a vitória do Fortaleza.

Agora, o time cearense se prepara para ir até Curitiba (PR) enfrentar o Athletico-PR, na quarta-feira (5), na Arena da Baixada. No mesmo dia, o Goiás vai até Fortaleza (CE) enfrentar o Ceará, na Arena Castelão.

GOIÁS

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Reynaldo e Sávio; Auremir (Pedro Junqueira), Matheus Sales (Luan Dias), Diego, Marquinhos Gabriel (Nicolas) e Dadá Belmonte (Renato Júnior); Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura

FORTALEZA

Fernando Miguel; Tinga, Emanuel Brítez, Titi e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Otero (Zé Welison); Romarinho (Thiago Galhardo), Silvio Romero (Robson) e Pedro Rocha (Moisés). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Estádio: Serrinha, em Goiânia (GO)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Rodrigo Figueiredo henrique Correa (Fifa/RJ)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Cartões amarelos: Sávio, Auremir e Dadá Belmonte (GOI); Tinga (FOR)

Gols: Lucas Sasha (FOR), aos 13?/1ºT