SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos 127 pessoas morreram depois que torcedores invadiram o gramado após um jogo em Malang, na Indonésia, na noite deste sábado (1º), informou a polícia.

"No incidente, 127 pessoas morreram, incluindo dois policiais. Ao todo, 34 pessoas morreram dentro do estádio, e o resto no hospital", afirmou em um comunicado o chefe de polícia da província de Java Oriental, Nico Afinta.

Os torcedores do time Arema FC, que perdeu para o Persebaya Surabaya, invadiram o campo, e as forças de segurança atiraram bombas de gás lacrimogêneo. A ação levou a multidão a correr, afirmou a polícia.

A liga indonésia de futebol suspendeu os jogos por uma semana após a tragédia. A Associação de Futebol da Indonésia disse que iniciará uma investigação sobre o que aconteceu após o jogo.