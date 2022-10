SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos aprova o trabalho de Orlando Ribeiro, mas deve buscar outro técnico para 2023. Treinador do sub-20, o profissional de 55 anos assumiu o time interinamente depois do pedido de demissão de Lisca e foi efetivado até o fim do Campeonato Brasileiro.

A diretoria do Santos vê muito potencial em Orlando e pensa em tê-lo na comissão permanente a partir da próxima temporada, mas entende que ele pode não estar preparado para o desafio. Mesmo aos 55 anos, ele vive a primeira experiência como profissional.

Se os resultados e desempenho forem satisfatórios até o fim do Brasileirão, Orlando Ribeiro pode mudar a ideia do Peixe. O pensamento inicial, porém, é buscar um treinador mais experiente para 2023.

Essa inexperiência, na visão dos dirigentes, foi vista na derrota de 1 a 0 para o Internacional, no Beira-Rio. Orlando apostou num time com apenas um volante e acabou dominado pelo Colorado. A cúpula santista entende que Orlando Ribeiro é bom e possui características ofensivas, mas pode não estar pronto para esse salto.

Nas últimas semanas, o Santos ouviu o "não" de Sebastián Beccacece e Marcelo Bielsa. Sem candidatos unânimes no Comitê de Gestão, o presidente Andres Rueda optou por dar mais tempo para Orlando Ribeiro e começar a pensar no ano que vem.

Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, é uma dessas "unanimidades" no mercado. O argentino tem contrato no Leão até dezembro e ainda não definiu seu futuro. Marcelo Paz, presidente do clube cearense, crê que a decisão será renovar, principalmente pela gratidão de Vojvoda. O Fortaleza bancou o treinador mesmo com uma grande sequência de resultados ruins neste ano.

O caminho do Santos deve ser trazer um estrangeiro. O Peixe projeta mais investimento em 2023, com reforços de maior peso. O clube da Baixada Santista terá terminado de pagar vários acordos de dívidas antigas no fim da atual temporada.