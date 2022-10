CÓRDOBA, ARGENTINA (UOL-FOLHAPRESS) - Além da derrota na final da Copa Sul-Americana, o São Paulo sai de Córdoba com um revés financeiro. Se fosse campeão, o time levaria um prêmio de US$ 5 milhões (R$ 27 milhões). E também teria garantido presença na fase de grupos da Libertadores de 2023, garantindo mais US$ 3,6 milhões (R$ 19,5 milhões).

Então, além de não levar o troféu, que seria importante para a projeção internacional do São Paulo, o clube fica sem a garantia desses R$ 46,4 milhões nos cofres. Claro que ainda existe a possibilidade de se classificar para a Libertadores pelo Brasileirão, e diminuir esse prejuízo, mas a derrota em Córdoba tem um peso importante nas finanças do São Paulo.

No total, o clube paulista ganhou na Copa Sul-Americana R$ 25 milhões por ter avançado todas as fases da competição, um bom dinheiro para uma equipe que sofre com problemas financeiros.

Pela participação na fase de grupos, recebeu US$ 900 mil (R$ 4,8 milhões). Quando avançou para as oitavas, recebeu mais US$ 500 mil (R$ 2,7 milhões). A classificação para as quartas embolsou outros US$ 600 mil (R$ 3,2 milhões). Ao eliminar o Ceará, após uma disputa de pênaltis na Arena Castelão, e garantir sua vaga na semi, conquistou US$ 800 mil (R$ 4,3 milhões). O valor de US$ 2 milhões já era certo só por chegar à etapa final.

O orçamento do clube para a temporada de 2023 previa que o time chegasse à decisão da Sul-Americana, o que aconteceu, além de ser finalista do Campeonato Paulista, outra meta batida pelo time de Rogério Ceni.

Por ter avançado para a fase semifinal da Copa do Brasil, o São Paulo embolsou R$ 8 milhões. Em toda a competição, até aqui, o São Paulo já recebeu em premiação pela campanha atual na Copa do Brasil R$ 19,5 milhões. A Copa do Brasil premia as equipes pela disputa de cada uma das fases da competição.

Derrotado pelo Independiente del Valle-EQU por 2 a 0 na final da Copa Sul-Americana, o São Paulo agora mira sua atenção para o Campeonato Brasileiro, última chance de a equipe conseguir a classificação para a Libertadores de 2023. Na próxima quinta-feira (6), o São Paulo vai até Belo Horizonte enfrentar o América-MG. Com 37 pontos, o time paulista ocupa a 13ª posição na tabela.