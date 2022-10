SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A organização da Fórmula 1 adiou em uma hora a largada do GP de Cingapura neste domingo (2) por causa de uma forte chuva que caiu sobre o circuito de rua de Marina Bay. Funcionários entraram na pista com rodos e sopradores de ar para secar o asfalto depois que a chuva parou. A corrida está prevista para começar às 10h (de Brasília).

O ferrarista Charles Leclerc largará na pole position, seguido de Sergio Pérez, da Red Bull, e Lewis Hamilton, da Mercedes. O líder do campeonato, Max Verstappen, largará apenas em oitavo, depois que um erro da Red Bull o impediu de concluir sua última volta no treino classificatório de ontem.

A posição ruim de largada prejudica o holandês em sua tentativa de conquistar o título antecipado da temporada. Para isso acontecer, ele precisa vencer a corrida e torcer por maus resultados de Leclerc e Pérez.

Onde assistir o Gp de Cingapura

Semanas depois da corrida na Itália, a temporada de 2022 Fórmula 1 chega à sua 17ª etapa do ano com o GP de Cingapura. O evento tem início às 10h (de Brasília) e conta com transmissão da Band (TV aberta) e da Bandplay (internet).

Atual campeão da categoria, o holandês Max Verstappen (Red Bull) lidera o campeonato com folga: 335 pontos. Ele, inclusive, pode faturar o bi em alguns cenários.

Charles Leclerc (Ferrari) é o segundo colocado na tabela, com 219, enquanto Sergio Pérez (Red Bull) soma 210. O britânico George Russell (Mercedes) e o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) fecham o top 5.

Tanto em 2020 quanto em 2021, o GP de Cingapura não aconteceu por problemas da pandemia da covid-19. A última prova no local aconteceu em 2019 e acabou com vitória de Sebastian Vettel, que na época defendia a Ferrari.

Depois da prova de hoje, a Fórmula 1 volta a receber um evento no outro fim de semana, no Japão.

GP DE CINGAPURA DE FÓRMULA 1

Local: Circuito de Marina Bay, em Cingapura

Data e horário: 2 de outubro, às 10h (de Brasília)

Transmissão: Band (TV aberta) e Bandplay (internet)