SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estão abertas as inscrições para a 6ª edição da corrida pela saúde promovida pelo Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octavio Frias de Oliveira), unidade ligada ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

A prova está marcada para o dia 27 de novembro, Dia Nacional de Combate ao Câncer, justamente como uma forma de reforçar a importância da atividade física na prevenção da doença. A largada será às 7h, na Praça Charles Miller, no Complexo Esportivo do Pacaembu.

Para participar do evento, basta fazer sua inscrição no site www.corridaicesprun.org.br. Todo o resultado financeiro da prova será integralmente revertido ao desenvolvimento de projetos de assistência, ensino e pesquisa no Instituto do Câncer.

Com expectativa de reunir até 3.000 pessoas, a Icesp Run conta com trajetos de 5 km e 10 km para corrida, além da caminhada de 5 km. A prova contará, ainda, com baterias para quem tem de 4 a 13 anos.

Presidente do Conselho Diretor do Icesp, o professor doutor Paulo Hoff destaca os diversos benefícios que a prática de exercícios pode trazer para as pessoas.

"A realização de exercícios com frequência contribui para o aumento da imunidade e também na redução da inflamação corporal e na melhora da composição corpórea, trazendo ainda benefícios à mente, como o aumento da autoestima, melhora do sono e maior sensação de bem-estar", explica o professor.

6ª edição Icesp Run

Data: 27 de novembro Horário: 7h Local: Complexo Esportivo do Pacaembu Endereço: Praça Charles Miller Inscrições: www.corridaicesprun.org.br

Confira os valores para inscrições

Icesp Run - público geral - R$ 129 Icesp Run - colaboradores (Icesp /Complexo HC/FFM/FMUSP/Fundação Zerbini) - R$ 94 Icesp Kids - público geral - R$ 60 Icesp Kids - colaboradores (Icesp /Complexo HC/FFM/FMUSP/Fundação Zerbini) - R$ 50