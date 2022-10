SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Coldplay anunciou que os shows que estavam marcados para outubro no Brasil foram adiados para 2023. Dessa forma, o Palmeiras poderá jogar no Allianz Parque contra o São Paulo, no dia 16, e contra o Avaí, no dia 22.

A banda comunicou seus fãs que o vocalista Chris Martin está com uma infecção pulmonar 'séria' e precisa ficar de repouso pelas próximas três semanas -os ingressos comprados serão válidos para as novas datas, mas também será possível pedir um reembolso.

O Coldplay faria seis shows em São Paulo nos dias 15, 16, 18, 19, 21 e 22 outubro, o que faria o Palmeiras ter que buscar uma nova casa para as rodadas nessas datas.

A equipe comandada por Abel Ferreira venceu o Botafogo por 3 a 1, ontem, fora de casa, e chegou a 98% de chances de título do Campeonato Brasileiro.

São dez pontos de diferença para o vice-líder Internacional, e apenas duas derrotas em 29 partidas disputadas.