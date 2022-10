BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro se prepara para receber o Ituano nesta quarta-feira (5), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21h30 (de Brasília), já tendo garantido a taça da Série B de forma antecipada. Porém, o time celeste não quer se limitar apenas à festa pelo troféu. Desde agosto, Ronaldo Nazário, dono de 90% das ações do clube, vem dialogando com a CBF para que o vencedor da Segunda Divisão receba um retorno financeiro pela conquista ?o que não consta no regulamento da competição.

Um dos principais motivos da reclamação é pelo fato de que o campeão do torneio entra diretamente nas oitavas de final da Copa do Brasil do ano seguinte, sendo este o único prêmio. Porém, com isso, os clubes deixam de arrecadar nas fases anteriores da competição. Segundo apurou a reportagem, a CBF recebeu o pedido, mas não sinalizou, até o momento, que pretende realizar mudanças quanto ao benefício para o campeão.

INSATISFAÇÃO COM A FMF

A ida à CBF por melhorias em alguns modelos de negócios não é a única de Ronaldo desde que chegou ao clube. Em março, o Fenômeno ameaçou disputar as próximas edições do Campeonato Mineiro com equipes de base, caso não houvesse melhorias em alguns pontos da organização. O clube enviou à Federação Mineira de Futebol (FMF) um ofício propondo mudanças para o Estadual, sendo a principal delas as condições dos gramados de clubes do interior.

"Tenho falado sobre o estado do gramado. Não tem padronização e isso afeta diretamente a qualidade do espetáculo que o torcedor assiste, põe em risco os jogadores, porque tem um gramado ruim, pesado, não apropriado para a prática do futebol, com muitos buracos. Isso prejudica diretamente o espetáculo e coloca em risco os nossos jogadores. As críticas que faço não são porque quero brigar. Quero melhorar o futebol", justificou em uma de suas lives à época.

REUNIÃO COM GOVERNO POR MINEIRÃO

Em junho, Ronaldo teve um encontro com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), para discutir assuntos relacionados ao Mineirão. A movimentação do Fenômeno, no entanto, desagradou à diretoria do estádio, que é gerido pela concessionária Minas Arena.

Ainda no Estadual, o Cruzeiro chegou a mandar alguns jogos no Independência por considerar o custo operacional do Gigante da Pampulha muito alto. Nas partidas iniciais da temporada, o clube chegou a registrar prejuízo atuando no Mineirão.

ESCALAÇÕES

Para a atuação desta quarta-feira, o técnico Paulo Pezzolano deve contar com o retorno de Jajá, que ficou de fora da última rodada como punição disciplinar. Por outro lado, Neto Moura, Chay e Stênio, lesionados, devem seguir como desfalques.

O Cruzeiro deve ir a campo com: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Léo Pais, Willian Oliveira, Felipe Machado e Matheus Bidu (Jajá); Bruno Rodrigues, Luvannor e Edu.

O ituano, por sua vez, deve seguir desfalcado por Neto Berola, lesionado. Em compensação, Mário Sérgio, preservado na última rodada, deve estar à disposição.

Uma possível escalação inicial do técnico Carlos Pimentel tem: Jefferson Paulino; Raí Ramos, Lucas Dias, Carlão e Mário Sérgio; Rafael Pereira, Caíque, Lucas Siqueira e Gerson Magrão; Léo Ceará e Brenner. T

Horário: Às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (5)

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Transmissão: Globo, SporTV e Premiere