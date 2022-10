SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Inter de Milão segurou o trio de ataque do Barcelona nesta terça-feira (4) e conseguiu uma importante vitória na fase de grupos da Liga dos Campeões: o 1 a 0 no Giuseppe Meazza, em Milão (Itália), foi garantido com gol de Çalhanoglu, ainda no primeiro tempo. O VAR teve atuação decisiva no jogo.

Primeiro, em possível pênalti para a Inter, descartado por impedimento. Depois, Correa balançou a rede, mas foi flagrado em posição irregular. Na etapa final, Pedri até chegou a empatar, mas Ansu Fati tocou a bola com a mão e novamente a tecnologia corrigiu. O VAR ainda teve mais uma chance para ser protagonista, em possível pênalti de Dumfries nos acréscimos, também por toque de mão, mas não recomendou revisão. O lance revoltou os espanhóis.

O resultado faz a equipe italiana saltar para a segunda colocação do Grupo C da Champions League, com seis pontos. O Barça permanece com três e terá de vencer o rival na 4ª rodada, no Camp Nou, para não se complicar ainda mais na chave. O duelo acontece no próximo dia 12.

Antes disso, os clubes retomam as atenções para os campeonatos nacionais. A Inter visita o Sassuolo pelo Italiano no próximo sábado (8), às 10h (de Brasília). Já o Barça enfrenta o Celta no domingo (9), às 16h (de Brasília), no Camp Nou.

Em outro jogo da chave, que é a mais equilibrada da primeira fase, o Bayern de Munique goleou o Viktoria Plzen por 5 a 0, com dois gols de Sané, um de Mané, um de Gnabry e outro de Choupo-Moting. Com isso o Bayern chegou aos nove pontos e lidera a chave.

DEMAIS JOGOS

Outros dois times chegaram à terceira vitória na primeira fase da Champions. Pelo Grupo A, o Napoli goleou o Ajax por 6 a 1, em Amsterdã, e lidera a chave. Na sequência, vem o Liverpool, que chegou aos seis pontos com um triunfo por 2 a 0 sobre o Glasgow Rangers.

O Grupo B tem uma surpresa neste primeiro turno. O Brugge derrotou o Atlético de Madri por 2 a 0, em casa, e chegou aos nove pontos. Os demais times estão embolados com três pontos. Isso aconteceu por causa da vitória do Porto sobre o Bayer Leverkusen por 2 a 0.

Ainda pela rodada desta terça, o Olympique de Marselha conquistou a primeira vitória ao fazer 4 a 1 em casa sobre o Sporting, de virada. O time de francês chegou aos três pontos, enquanto os franceses lideram com seis. Na Alemanha, Frankfurt e Tottenham empataram por 0 a 0 e foram aos quatro pontos.