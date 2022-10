SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense enfrenta o Atlético-GO nesta quarta-feira (5), às 19h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca terá mais uma vez problemas na defesa para o duelo contra um time que tenta escapar da zona de rebaixamento.

O zagueiro Manoel está suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Como Nino está recuperado das dores musculares que o afastaram do duelo contra o Atlético-MG, ele será o companheiro de Felipe Melo.

O Tricolor busca a recuperação depois de perder para o Atlético-MG por 2 a 0. O resultado afastou o time dirigido por Fernando Diniz da vice-liderança. Com 51 pontos, o Fluminense tem dois de desvantagem para o Internacional e está 12 atrás do líder Palmeiras.

Além de buscar a recuperação, o Fluminense quer voltar a ganhar como visitante. O último triunfo do Tricolor no Brasileirão fora de casa aconteceu no dia 20 de julho diante do Goiás.

O Fluminense deve atuar com a seguinte escalação: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (David Braz) e Caio Paulista; André, Martinelli e Ganso; Matheus Martins, Cano e Arias.

Do outro lado, o Atlético-GO tenta embalar para manter as chances de escapar do rebaixamento. O time rubro-negro vem de vitória sobre o Avaí, fora de casa, chegando aos 25 pontos. O time está seis pontos atrás do Ceará, que é o primeiro time fora do grupo dos últimos quatro colocados.

O Atlético-GO entrará em campo com a seguinte formação: Renan; Dudu, Wanderson, Lucas Gazal e Arthur Henrique; Willian Maranhão, Baralhas e Shaylon (Jorginho); Airton, Churín e Luiz Fernando.

Estádio: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Horário: 19h (de Brasília) desta quarta-feira (5)

Juiz: Anderson Daronco (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Transmissão: Sportv e Premiere