Reprodução - Internet

A 30ª rodada do Brasileirão já está na área. Faltando pouco para o fim do campeonato confira abaixo todos os confrontos.

TERÇA-FEIRA (04)

Juventude 2 x 2 Corinthians - Gols Juventude Pitta e Óscar Ruíz. Gols Corinthians Yuri Alberto e Giuliano

QUARTA-FEIRA (05)

Bragantino x Cuiabá - Nabi Abi Chedid 19h

Ceará x Goiás - Castelão 19h

Atlético-GO x Fluminense - Antônio Accioly 19h

Athletico-PR x Fortaleza - Arena da Baixada 19h30

Flamengo x Internacional - Maracanã 21h30

Santos x Atlético-MG - Vila Belmiro 21h30

QUINTA-FEIRA (06)



Palmeiras x Coritiba - Allianz Parque 19h

América-MG x São Paulo - Independência 20h

Avaí x Botafogo - Ressacada 20h

CLASSIFICAÇÃO

O Palmeiras segue líder isolado da competição com 63 pontos. Logo atrás vem o Internacional (53), Fluminense (51) e fechando o G4 o Corinthians (50). A quinta posição é ocupada pelo Flamengo (48) seguido por Athletico-PR (47), Atlético-MG (43), América-MG (42), Fortaleza (37), Botafogo (37), Santos (37), Goiás (37), São Paulo (37), Bragantino (35), Coritiba (31) e Ceará (31). Abrindo a zona de rebaixamento o Cuiabá ocupa a 17ª posição com 30 pontos em seguida vem Avaí (28), Atlético-GO (25) e fechando a tabela na última posição o Juventude com 19 pontos.