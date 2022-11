SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras está muito perto, mas ainda não é o campeão brasileiro de 2022. Depois de vencer o Athletico-PR na última rodada, o time alviverde precisava de uma combinação de tropeços: o Corinthians perdeu do Fluminense, mas o vice-líder Internacional conseguiu uma vitória e evitou o título palmeirense na 34ª rodada. Agora, os comandados de Abel Ferreira podem garantir o título em casa.

Na 35ª rodada, o Palmeiras recebe o Fortaleza no Allianz Parque. O jogo é nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília). No mesmo dia, o Inter visita o América-MG no Independência, em Belo Horizonte (MG), às 16h (de Brasília).

Com o 2 a 1 do Inter contra o Ceará, na 34ª rodada, a diferença entre os times segue em dez pontos, agora com uma rodada a menos em disputa. Faltam quatro para o fim do Campeonato Brasileiro.

Sem o Corinthians na disputa, a conta ficou mais simples. O Palmeiras será campeão oficialmente se vencer em casa. Um triunfo daria o troféu independentemente do resultado do Inter.

Caso o clube alviverde empate com o Fortaleza, o título será conquistado apenas com tropeço do time colorado. Neste cenário, em caso de empate do Inter com o América-MG a distância ficaria em dez pontos com nove em disputa. Se o América-MG vencer, a diferença ficaria em 11 e também daria o troféu ao Palmeiras.

Se o Palmeiras perder do rival cearense, garante o título se o Inter não vencer (levaria vantagem no número de vitórias). Por fim, uma derrota do Inter também faria o clube alviverde campeão.

A expectativa entre o elenco é alta, segundo o meio-campista Zé Rafael. Em entrevista ao canal oficial do time, ele afirmou que o time se mantém focado, encarando a partida como uma final. "A gente encara o jogo como mais uma final, assim como tem sido desde o início do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, contra uma equipe qualificada, muito organizada e que compete muito, assim como a nossa", disse.

Nesta quarta-feira, Abel Ferreira não terá ausências por suspensão, e deve seguir desfalcado apenas por Raphael Veiga e Jailson, ambos no departamento médico. O técnico deve ir a campo com força máxima disponível, tendo o jovem Endrick como alternativa para o ataque,

Assim, uma possível formação inicial do Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke (Endrick), Dudu e Rony.

O Fortaleza, por sua vez, deve ser desfalcado apenas por Lucas Lima, que pertence ao rival alviverde e não joga por questões contratuais. Titi, que cumpria suspensão na última rodada, está à disposição. Uma possível escalação inicial do técnico Juan Pablo Vojvoda tem: Fernando Miguel; Tinga (Titi), Benevenuto, Brítez e Juninho Capixaba; Lucas Sasha (José Welison), Caio Alexandre e Otero (Moisés); Robson, Pedro Rocha e Thiago Galhardo.

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: Às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (2)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

VAR: Wagner Reway (PB)

Transmissão: Globo, SporTV e Premiere