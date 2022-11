SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Próximo da zona de rebaixamento e com chances reais de cair para a série B, o Coritiba visita o Juventude nesta quarta-feira (2), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). A equipe da capital paranaense tem 35 pontos e é a 15ª colocada, enquanto o time da casa já está matematicamente rebaixado e é o último da tabela, somando apenas 21 pontos.

Com o foco voltado já para a temporada do próximo ano, o time gaúcho testa peças de seu elenco para o confronto, mas também tem desfalques. O meia Bruno Nazário está lesionado e não foi relacionado. Já o meia Marlon e os centroavantes Ricardo Bueno e Vitor Gabriel, que treinavam separados, voltam a ser opção para o comandante Celso Roth. O time titular deve começar assim: César; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Paulo Miranda e Rodrigo Soares; Elton, Capixaba, Yuri, Jadson e Chico; Pitta.

Do lado do Coritiba, Boschilia e Guilhermo ficarão de fora para cumprir suspensão. Warley também não foi relacionado. Recuperado de lesão, Fabrício Daniel volta a integrar o elenco. A equipe de Guto Ferreira deve começar com Gabriel Vasconcelos; Natanael, Castán, Chancellor e Rafael Santos; Bruno Gomes, Jesús Trindade, Robinho e Galarza; Alef Manga e Cadorini.

Após o confronto, o time paranense volta para casa, onde recebe o Flamengo no domingo (6), no Couto Pereira, enquanto o Juventude viaja para a Goiânia, onde enfrente o Goiás no sábado (5), na Serrinha.

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Horário: Às 19h00 (de Brasília) desta quarta (2)

Árbitro: Marcelo de Lima Enrique (CE)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Transmissão: Premiere