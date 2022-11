SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cuiabá venceu o Botafogo por 2 a 0 nesta terça-feira (1º), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Com gols de André Luís e Deyverson, o time auriverde aumentou a distância para a zona de rebaixamento, e atrapalhou o rival alvinegro na busca pela pré-Libertadores.

Os anfitriões começaram a partida mais ofensivos, criando oportunidades com Tiquinho Soares e Júnior Soares, mas não conseguiram furar a defesa cuiabana. Os visitantes equilibraram a disputa, e aproveitaram contra-ataque para abrir o placar aos 40 minutos, com André Luís.

O Botafogo voltou para a segunda etapa vacilante, e Deyverson ampliou a vantagem para o time auriverde aos seis minutos, em cobrança de pênalti. Os donos da casa tentaram reagir e pressionar o rival, mas não conseguiram virar a pontuação.

Com a derrota, o clube alvinegro vai ao décimo lugar, com 47 pontos, e ainda pode ser ultrapassado pelo América-MG, que joga contra o Inter nesta quarta-feira (2). Atlético-MG, São Paulo e Fortaleza -do sétimo ao nono lugar, respectivamente-, também jogam nesta quarta, e podem ampliar ainda mais a distância do Botafogo para o G8.

O Cuiabá, por sua vez, foi ao 15º lugar, com 37 pontos, três a mais do que o Ceará, que abre o Z4, e respira aliviado na rodada.

O time auriverde volta a campo no domingo (6), contra o Palmeiras, na Arena Pantanal, enquanto o Botafogo só joga novamente no dia 7, contra o Atlético-MG, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

BOTAFOGO

Gatito Fernández, Daniel Borges (Rafael), Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê e Gabriel Pires (Jacob Montes); Jeffinho (Luís Henrique), Júnior Santos (Matheus Nascimento), Tiquinho Soares e Víctor Sá (Lucas Fernandes). Técnico: Luís Castro

CUIABÁ

Walter, Joaquim, Marllon, Alan Empereur e Igor Cariús; Marcão Silva, Rafael Gava (Camilo), Pepê (Denílson) e Jonathan (João Lucas); Deyverson (Rodriguinho) e André Luís (Felipe Marques). Técnico: António Oliveira

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Renda: R$ 425.478,00

Público: 14.892 pagantes

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa/SP) e Leirson Peng Martins (RS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa/SP)

Cartões amarelos: Luís Henrique (BOT); Joaquim (CUI)

Gols: André Luís (CUI), aos 40'/1ºT; Deyverson (CUI), aos 6'/2ºT