SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Torcedores do Corinthians tomaram faixas e bandeiras erguidas em manifestações golpistas de bolsonaristas inconformados com resultado da eleição no último domingo. Em vídeos e fotos enviados à reportagem por torcedores, os corintianos aparecem recolhendo faixas que pedem "intervenção federal" e fazem críticas ao STF (Supremo Tribunal Federal) e ao presidente eleito Lula (PT), além de bandeiras nas cores verde e amarela.

A caravana da Gaviões da Fiel vive uma saga para chegar ao Rio de Janeiro, onde o Corinthians enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no estádio do Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Os corintianos já furaram bloqueios de manifestantes na Marginal Tietê, na via Dutra (na região de Jacareí). Segundo os torcedores, não houve confrontos com os golpistas, que fogem e abandonam seu material ao perceberem a aproximação das organizadas, de acordo com os relatos.

As manifestações golpistas tomaram estradas e rodovias do pais desde a noite de domingo, quando foi Lula venceu o segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL).

Em um áudio obtido pela reportagem, um dos membros da caravana corintiana que furou bloqueios afirma que a concentração de bolsonaristas estava na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) ?escola de ensino superior do Exército Brasileiro, situada na cidade fluminense de Resende. Foi na Aman que Bolsonaro e outros membros do alto escalão do governo se formaram.

Os corintianos dizem que não houve confronto também porque os bolsonaristas optaram por bloquear a rodovia no sentido que vai em direção a São Paulo, enquanto os corintianos seguem rumo ao Rio de Janeiro. No áudio, o torcedor diz que se os golpistas tentassem impedir a caravana, haveria conflito intenso.

"Acabamos de passar aqui, em Resende. Eles estão aqui na base do exército. Muita gente, muita, muita, muita. Só que não estão na nossa mão, não", disse o corintiano. "Se tivessem ia ser uma guerra do caral**. Eles estão em muitos carros no sentido São Paulo indo para essa base aí, muita gente."

Cerca de dez ônibus com torcedores do Corinthians deixaram a capital paulista para acompanhar a partida contra o Flamengo. Na noite de ontem, ainda na capital paulista, eles desmobilizaram um grupo que protestava na Marginal Tietê e ergueram no lugar faixas em defesa da democracia. As faixas e bandeiras são um importante símbolo no universo das organizadas, e as torcidas costumam enfrentar seus rivais para tomar deles esse material.

Na manhã desta quarta-feira, boletim divulgado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), às 9h37, informava que 35 bloqueios e interdições provocadas por manifestantes bolsonaristas haviam sido desfeitos desde a madrugada.

Além da Gaviões da Fiel, a Galoucura do Atlético-MG também precisou furar bloqueios para viajar pelas estradas e acompanhar o time no Campeonato Brasileiro.

As liberações das pistas foram realizadas somente após determinação do STF. Oficialmente, a informação é de que não há mais interdições ou bloqueios no Rio de Janeiro, para onde a caravana corintiana se dirige. Em São Paulo, o mesmo boletim informa que ainda há três pontos de interdição ou bloqueio.