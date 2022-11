SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City venceu o Sevilla por 3 a 1 na tarde desta quarta-feira (02), em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O placar foi construído com os gols de Rico Lewis, Álvarez e Mahrez, para os ingleses. Rafa Mir marcou para os espanhóis.

Com o resultado, os comandados de Pep Guardiola mantiveram sua invencibilidade na Champions. Na primeira colocação do Grupo G, o clube aguarda o sorteio do mata-mata da Liga dos Campeões para conhecer sua chave e seu adversário das oitavas de final. A equipe de Jorge Sampaoli não conseguiu a vaga para o mata-mata, mas garantiu sua classificação para a Liga Europa após ficar na terceira posição do grupo.

O time inglês começou o jogo com mais volume, mas a equipe espanhola foi mais aguda. Rafa Mir foi acionado na área pela direita e, mesmo sem muito ângulo, finalizou com perigo, mas Ortega defendeu. Minutos depois, Isco cobrou escanteio na segunda trave e Rafa Mir apareceu livre de marcação para cabecear no contrapé do goleiro do Manchester City.

Depois de insistir muito, ainda no início da segunda etapa, o City conseguiu empatar a partida. Após um erro de Alex Telles na saída de bola, Álvarez fez o pivô na entrada da área, girou e tocou para Rico Lewis. O garoto, de apenas 17 anos, ficou na cara do gol e bateu no alto, sem chance para Bono.

Kevin de Bruyne trouxe a virada. Em seu segundo toque na bola no jogo, o meio-campista deu um passe em profundidade e deixou Julián Álvarez na cara do gol. Ele driblou o goleiro e estufou as redes para virar a partida para o City.

Pouco depois, em mais um erro do Sevilla na saída de bola, Carmona foi desarmado por Álvarez, que enconrou Mahrez livre na entrada da área. Na cara do gol, o atacante bateu no alto e amplia o triunfo da equipe de Pep Guardiola.

O Manchester City volta a campo para enfrentar o Fulham no sábado (05), às 12h (de Brasília), pelo Campeonato Inglês. Já o Sevilla encara a Betis, no domingo (06), às 17h (de Brasília), pelo Espanhol.

MANCHESTER CITY

Ortega; Lewis (Cancelo), Rubén Dias, Laporte, Gomez (Josh Wilson-Esbrand); Gundogan (Bernardo Silva), Palmer (De Bruyne) e Foden; Mahrez, Grealish (Rodri) e Álvarez. T.: Pep Guardiola

SEVILLA

Bono; Montiel, Marcão (Gudelj), Rekik e Acuña (Alex Telles); José Ángel, Delaney e Rakitic (Jordán); Isco (Lamela), Papu Gómez (Suso) e Rafa Mir. T.: Jorge Sampaoli

Onde: Etihad Stadium, em Manchester (Inglaterra)

Quando: Às 17h desta quarta-feira (2)

Gols: Rafa Mir (30' 1ºT - SEV), Lewis (6' 2ºT - MCI), Álvarez (27' 2ºT - MCI) e Mahrez (37' 2ºT - MCI)