SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A espera está chegando ao fim: entramos no mês da Copa do Mundo do Qatar, principal evento esportivo do planeta. Com o início da disputa no dia 20, as listas finais das 32 seleções devem começar a sair nos próximos dias -a do Brasil, por exemplo, está marcada para ser divulgada na próxima segunda-feira (7).

No entanto, a Copa trouxe um impasse a alguns clubes da Europa: o medo de lesionar os jogadores selecionáveis às vésperas da competição mais importante da carreira. O jornal "Sport" relata que a data atípica da Copa do Mundo obrigou as equipes a pouparem alguns atletas, para evitar que percam a oportunidade de uma convocação a dias da lista final.

Com a temporada europeia caminhando para a metade, o receio de perder o sonho da Copa faz com que muitos jogadores aliviem nas divididas e sejam poupados de alguns jogos, mesmo com as competições nacionais e continentais a todo vapor.

É o caso de nomes importantes do futebol mundial: Memphis Depay, do Barcelona e um dos principais destaques da seleção da Holanda, que se recuperou de uma lesão considerada leve, mas não tem sido utilizado e tampouco deve entrar em campo pelo Barça antes da Copa do Mundo.

Benzema é outro jogador que está recebendo tratamento especial visando o Qatar. De volta a seleção da França depois de anos sem ser convocado, o atual vencedor da Bola de Ouro é uma das maiores esperanças francesas no bicampeonato consecutivo, ameaçado pelo 'desmanche' causado justamente pela série de lesões em nomes importantes dos Azuis.

Mais nomes importantes preocupam os clubes e a tendência é que sejam preservados para evitar qualquer fatalidade antes da Copa: o zagueiro uruguaio Ronald Araujo sofreu uma lesão grave em um amistoso do Uruguai com o Irã, em setembro e a expectativa era de que ficasse fora da Copa do Mundo, status ainda não garantido. Operado e em fase final de recuperação, a Celeste ainda crê em um "milagre" e o Barcelona sabe que não pode se precipitar com o atleta.

Entre dúvidas e ausências confirmadas, a lista de craques que podem ver o sonho da Copa do Mundo escapar é grande: Kant, Pogba, Diogo Jota e Wijnaldum são desfalques certos de suas respectivas seleções. Reus, Dybala, Lukaku e Cavani estão entre os que correm contra o tempo para estar à disposição.