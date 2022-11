SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A renovação de Mbappé com o PSG continua sendo um assunto bastante polêmico na Europa. Agora foi a vez de Ibrahimovic, ex-atacante do clube francês e hoje no Milan, falar sobre o assunto. Em entrevista ao "Canal +", da França, o sueco disse que a permanência do camisa 7 não foi boa para o atleta e também criticou a postura de Kylian que, segundo ele, se colocou em uma situação onde é maior que o clube.

"Mbappé tomou a decisão certa ao ficar em Paris? Não para ele. Para Paris? Sim. Ele tomou a decisão certa por Paris, não por si mesmo. Mbappé se colocou em uma situação em que é mais importante que o clube. E o clube deu-lhe as chaves para isso. Mas você nunca é maior que um clube", disse Ibrahimovic.

O sueco ainda elogiou Mbappé como jogador, mas voltou a criticar o francês ao falar sobre disciplina. Para explicar o assunto, Ibrahimovic fez referência a Zidane.

"Não conheço muito bem o Mbappé como pessoa. Como jogador ele é fantástico. Mas quando você perde a disciplina você perde sua identidade. Zidane é Zidane por alguma razão. Mbappé quer imitá-lo? Que comece a progredir. Não fique satisfeito", disse.

Na visão de Ibrahimovic, parte desta 'falta de disciplina' de Mbappé está relacionada com a sua família. Recentemente, a mãe do jogador, Fayza Lamari, tem se envolvido em polêmicas ao participar das decisões do filho e dar declarações fortes após a renovação do atleta com o PSG.

"Quando um jovem se torna forte, pode ganhar dinheiro facilmente. Então seus pais se tornam advogados, agentes, treinadores... Eles vão de uma coisa para outra. E esse é o problema. É aqui que você perde sua autodisciplina e sua identidade. Hoje com essa nova geração, pais, papai e mamãe, quem você quiser, acham que viraram estrelas. Falam nos jornais. Mas quem você pensa que é? Cale a boca. Cabe ao seu filho, o jogador, trabalhar e ser disciplinado", finalizou o sueco.