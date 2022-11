SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jornalista Fabrizio Romano, especializado em mercado da bola, disse que conversou com Douglas Ramos, pai do garoto Endrick, do Palmeiras, e que não há ainda, por parte do atacante e de sua família, uma preferência por um time na Europa.

"Não há nada decidido para o Real Madrid ou qualquer outro clube. Ainda não temos preferência", teria dito Douglas a Fabrizio Romano.

"Vamos decidir nos próximos meses, o clube que pagar o que o Palmeiras quer e nos mostrar o melhor projeto técnico para o Endrick, vai contratar o menino", continuou.

Aos 16 anos, Endrick ganha espaço no elenco profissional do Palmeiras e fez o primeiro jogo como titular, na última quarta-feira (2), na goleada sobre o Fortaleza. Ele fez o quarto gol do triunfo por 4 a 0.

Considerado uma joia dentro do Alviverde e no futebol brasileiro, o jovem atacante repercute na imprensa europeia e está no radar de times como Real Madrid, Barcelona e Paris Saint-Germain, segundo os veículos que acompanham os gigantes europeus.

De acordo com a apuração do UOL Esporte, o Real Madrid está disposto a contratar Endrick em breve. O objetivo do gigante espanhol é repetir a estratégia feita com Vinicius Júnior (Flamengo) e Rodrygo (Santos) e não perder os craques para rivais da Europa.