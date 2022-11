SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mais de oito anos se passaram e o histórico 7 a 1 da Alemanha no Brasil, na Copa do Mundo de 2014, continua sendo assunto recorrente no mundo do futebol ?até mesmo entre seleções internacionais. Quem citou o tema durante uma entrevista foi o ex-zagueiro colombiano Mario Yepes, derrotado pelo Brasil nas quartas de final no jogo antes do fatídico 7 a 1.

Já aposentado, Yepes citou o duelo contra o Brasil ao ser questionado sobre o seu melhor gol anulado. No jogo em questão, disputado quatro dias antes de Brasil e Alemanha, a seleção de Felipão abriu o placar com Thiago Silva ainda na etapa inicial.

No segundo tempo, a história poderia ter sido diferente se a Colômbia não tivesse tido um gol anulado. Aos 20 minutos, Yepes mandou para as redes após um bate-rebate dentro da área; o assistente, porém, marcou impedimento na hora do cruzamento para a área.

Em seguida, David Luiz marcou de falta e ampliou. James Rodríguez até chegou a descontar aos 35min, de pênalti, mas o Brasil venceu por 2 a 1 e avançou às semifinais, tendo a Alemanha como adversário.

"O meu melhor gol anulado foi aquele que marcamos contra o Brasil, que teria empatado o jogo nas quartas de final. Se nós tivéssemos a tecnologia que nós temos hoje, o gol provavelmente valeria e teria sido diferente", disse Yepes em entrevista ao OneFootball.

Em seguida, Yepes citou o 7 a 1 e disse que, em sua opinião, a Alemanha não teria feito tanto estrago ao time colombiano caso este tivesse se classificado no lugar do Brasil.

"Não sei se teríamos avançado para a semifinal, mas se nós tivéssemos empatado o jogo e conseguido a vitória, nós poderíamos jogar a final. Não acho que a Alemanha faria com a Colômbia o que fez com o Brasil. É o que eu acho, mas sem ter jogado, você nunca sabe o que poderia ter acontecido", complementou.

"Mas este gol não ter sido um gol é muito doloroso para todos nós colombianos porque a tecnologia não estava lá na Copa do Mundo do Brasil", finalizou.

A Colômbia de Mario Yepes terminou as eliminatórias na sexta colocação e não se classificou para a Copa do Mundo do Qatar. Já a seleção brasileira faz a sua estreia no Mundial no dia 24 de novembro, uma quinta-feira, quando encara a Sérvia.