SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dia depois do ouro de Rebeca Andrade, Caio Souza alcançou nesta sexta-feira (4) seu melhor resultado em Campeonatos Mundiais de Ginástica Artística na prova que define o atleta mais completo da modalidade, o individual geral. Vindo de três edições seguidas em 13º, ele cometeu falhas graves, especialmente no salto, sua especialidade, mas conseguiu um bom décimo lugar. Diogo Soares foi mal e ficou em 17º. O título foi para o já campeão olímpico Daiki Hashimoto, do Japão.

O Brasil não tem tradição de bons resultados nesta prova entre os homens, mas Caio vinha em evolução este ano. Ele se apresentou muito bem no Campeonato Pan-Americano, no Rio, em julho, ganhando o ouro com 83,033 pontos.

Na final desta sexta, porém, ele não conseguiu executar a série planejada no cavalo com alças e sofreu uma queda no salto, aparelho que é seu forte, e para o qual ele está classificado à final. Depois, se recuperou com boas apresentações na barra fixa e no solo. Acabou com 81,631 pontos pontos, quase um a menos do que havia feito nas classificatórias, quando fez 82,564. Se tivesse repetido essa pontuação, seria sexto.

Já Diogo Soares, que foi finalista do individual geral nos Jogos Olímpicos de Tóquio, foi bem até chegar nas barras paralelas, aparelho em que teve uma queda. Acabou com 79,664 pontos, uma diferença, negativa, de 2,6 pontos para as eliminatórias. Com a pontuação de segunda-feira, teria sido oitavo.

Além do ouro de Rebeca, o Brasil briga por mais seis medalhas neste Mundial em provas provas por aparelhos. A própria Rebeca compete neste sábado (5) nas paralelas assimétricas, depois de ter passado em terceiro pelas eliminatórias, e domingo no solo e na trave. No solo, deverá ter como rival Flávia Saraiva. As duas empataram com a melhor nota da fase de classificação neste aparelho.

No masculino, são duas finais no domingo: Caio compete no salto, depois de se classificar em quinto, e Arthur Nory pegou a última vaga na barra fixa. O problema é que ambos tiveram falhas em apresentações posteriores nesse aparelho. Nory, na final por equipes, Caio, na final de hoje.